Os hábitos alimentarios dos buracos negros supermasivos: un novo estudo revela achados sorprendentes

Un novo estudo dirixido pola Northwestern University está a cuestionar as suposicións anteriores sobre os hábitos alimentarios dos buracos negros supermasivos. Aínda que antes se cría que os buracos negros consumían a súa comida lentamente, as novas simulacións mostran que realmente a devoran moito máis rápido. Os resultados deste estudo innovador publicaranse en The Astrophysical Journal o 20 de setembro.

Segundo simulacións 3D de alta resolución, os buracos negros que xiran retorcen o espazo-tempo circundante, facendo que o disco de acreción de gas se rompa nos subdiscos internos e externos. Os buracos negros consumen primeiro o anel interior e despois os restos do subdisco exterior enchen o oco. Este proceso de comer-recarga-comer ocorre en cuestión de meses, moito máis rápido do que se pensaba.

Esta nova comprensión podería axudar a explicar o comportamento dos quásares, que son algúns dos obxectos máis brillantes do ceo nocturno. Os quásares adoitan arder e despois desaparecen sen explicación. Os rápidos cambios observados nos quásares son consistentes coa destrución e reposición das rexións internas do disco de acreción.

A suposición anterior de que os discos de acreción estaban aliñados coa rotación do buraco negro resultou falsa. A simulación realizada polos investigadores indica que as rexións que rodean os buracos negros son máis turbulentas do que se cría. Usando unha das supercomputadoras máis grandes do mundo, os investigadores crearon unha simulación en 3D dun disco de acreción delgado e inclinado que tivo en conta a dinámica dos gases, os campos magnéticos e a relatividade xeral.

A deformación causada polo arrastre de cadros, un fenómeno no que o buraco negro xirando arrastra o espazo-tempo ao seu redor, fai que todo o disco se tambalee. O disco interior tambalea máis rapidamente que as partes externas, o que provoca colisións que conducen o material máis preto do buraco negro. Finalmente, o disco interno se separa do resto do disco e os subdiscos comezan a evolucionar de forma independente.

A rexión de lagrimeo, onde os subdiscos interior e exterior se desconectan, é onde comeza o frenesí alimentario. A rotación do buraco negro compite coa fricción e presión no interior do disco, facendo que os discos interior e exterior choquen e empuxan o disco interior cara ao buraco negro. Este proceso crea un ciclo de comer-recarga-comer.

Este estudo podería explicar potencialmente o fenómeno dos quásares de "aspecto cambiante", onde os quásares cambian drasticamente ao longo de escalas de tempo de meses a anos. As simulacións realizadas polos investigadores proporcionan unha posible explicación para o rápido brillo e atenuación observados nestes obxectos.

En xeral, este estudo arroxa unha nova luz sobre os complexos hábitos alimentarios dos buracos negros supermasivos e abre o camiño para máis investigacións para comprender o seu comportamento.

Definicións:

– Disco de acreción: disco de gas, po e outra materia que orbita arredor dun obxecto celeste, como un buraco negro ou unha estrela nova, antes de caer finalmente sobre o obxecto.

– Quasar: Núcleo galáctico activo extremadamente brillante e distante que emite enormes cantidades de enerxía, especialmente en forma de luz e ondas de radio.

Fontes:

– The Astrophysical Journal (fonte de estudo)

– Northwestern University (fonte de información sobre os investigadores)