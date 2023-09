Ondas de radio inesperadas de aparición tardía detectadas en buracos negros supermasivos

By

Un equipo de astrofísicos fixo un descubrimento intrigante sobre as ondas de radio emitidas polos buracos negros supermasivos. Ao contrario das suposicións anteriores, estas ondas de radio poden persistir durante centos de días despois de que o buraco negro desgarrase unha estrela, desafiando a nosa comprensión destes fenómenos cósmicos.

O equipo recompilou datos de 24 buracos negros supermasivos utilizando tres radiotelescopios: o Very Large Array, MeerKAT e o Australian Telescope Compact Array. Sorprendentemente, descubriron que dez destes buracos negros emitían ondas de radio entre 500 e 2,000 días despois do evento inicial de rasgadura de estrelas.

Este achado contradí as crenzas anteriores de que as ondas de radio diminúen en semanas ou meses despois dunha colisión dun burato negro. Segundo a astrofísica Yvette Cendes, a autora principal do estudo, isto significa que ata a metade de todos os buracos negros que trituran unha estrela continúan emitindo material anos despois, un fenómeno que ela chama "eructar".

Cando unha estrela se achega demasiado a un buraco negro, a súa inmensa atracción gravitatoria estira a estrela nunha forma de espagueti. Este evento de interrupción das mareas produce unha das bengalas ópticas máis brillantes do Universo. Ao redor do 20 ao 30 por cento destes eventos producen saídas de ondas de radio nas fases iniciais. Non obstante, só se observaron uns 100 eventos deste tipo desde a década de 1990.

Normalmente, unha vez que se observou a luz brillante inicial dun evento de interrupción das mareas, os investigadores tenden a cambiar o seu foco noutro lugar. Non obstante, o descubrimento anterior do equipo dun buraco negro que emitía ondas de radio anos despois de devorar unha estrela espertou a curiosidade polo comportamento doutros buracos negros.

Os investigadores propoñen dúas explicacións para as ondas de radio de inicio tardío. É posible que os restos que rodean o buraco negro tarden en instalarse nunha órbita estable. Alternativamente, os restos poderían unirse débilmente ao buraco negro e formar unha envoltura de esfera, que se contrae gradualmente para formar un disco de acreción. Esta formación retardada do disco podería explicar a emisión prolongada de ondas de radio.

Este estudo desafía a nosa comprensión de como os buracos negros supermasivos interactúan coa súa contorna. Serán necesarias máis investigacións e observacións para desvelar o misterio destas ondas de radio de aparición tardía.

