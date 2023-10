Novas ideas sobre a vida mariña antiga: plancto fósil de hai medio billón de anos

By

Un tipo de fósil descuberto recentemente proporcionou aos científicos unha visión fascinante do mundo da vida mariña hai medio billón de anos. Os resultados, detallados nun estudo publicado na revista Proceedings of the Royal Society B, arroxan luz sobre os antigos océanos e o impacto dos cambios climáticos durante ese período de tempo.

Estes organismos microscópicos, que se asemellan ás algas modernas, teñen un aspecto único, semellante ás bólas espinosas conectadas entre si. O doutor Tom Harvey, o autor do estudo da Facultade de Xeografía, Xeoloxía e Medio Ambiente da Universidade de Leicester, inicialmente non tiña idea de que eran estes fósiles cando os atopou por primeira vez. Exhibían unha estrutura inusual, a diferenza de calquera cousa vista antes en organismos vivos ou extintos.

Unha análise máis profunda revelou sorprendentes semellanzas entre estes fósiles antigos e as algas verdes modernas atopadas no plancto de lagos e lagos. Os fósiles mostraban unha estrutura colonial, con células conectadas entre si en disposicións xeométricas, o que proporcionaba unha rara visión do plancto mariño temprano do período Cámbrico.

A importancia destes fósiles radica na súa idade, xa que existían durante a época na que a vida animal comezaba a evolucionar. Este período, a miúdo denominado a "explosión" da vida do Cámbrico, coincide coa aparición do fitoplancto como fonte de alimento vital nos océanos. Non obstante, os grupos específicos de fitoplancto que prosperaron nos océanos Cámbrico seguen sendo descoñecidos, xa que os grupos modernos de fitoplancto só evolucionaron relativamente recentemente.

A investigación do doutor Harvey é fundamental para comprender a dinámica evolutiva dos antigos ecosistemas e a interacción entre os organismos dos primeiros ambientes mariños. Ao examinar este plancto fosilizado, os científicos esperan obter información valiosa sobre as relacións ecolóxicas que moldearon a vida na Terra durante este período crítico.

FAQ:

P: Cales son estes fósiles?

R: Os fósiles son pequenas algas que miden menos dun milímetro de tamaño e posúen unha estrutura colonial.

P: Por que son importantes estes fósiles?

R: Ofrecen unha rara visión do plancto mariño do período Cámbrico cando a vida animal comezaba a evolucionar.

P: Como se comparan estes fósiles coas algas actuais?

R: Os fósiles comparten similitudes coas algas verdes modernas que se atopan no plancto de lagos e lagos, pero vivían no mar.

P: Que poden dicirnos estes fósiles sobre os cambios climáticos?

R: Ao estudar estes fósiles, os científicos esperan coñecer os cambios climáticos que influíron nas condicións oceánicas durante esa época.

P: Cal é a importancia do fitoplancto nos océanos actuais?

R: O fitoplancto serve como fonte de alimento fundamental para case toda a vida nos océanos. O estudo do fitoplancto antigo pode informar a nosa comprensión da evolución e diversidade deste compoñente crucial do ecosistema.