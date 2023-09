Científicos producen fibras de seda de araña de lonxitude total usando vermes de seda modificados xeneticamente

Os científicos lograron un gran avance ao producir con éxito fibras de seda de araña de lonxitude total utilizando vermes de seda modificados xeneticamente. Esta seda ten un inmenso potencial como alternativa escalable, sostible e de alta calidade ás fibras sintéticas como o nailon.

A seda de verme de seda é a única fibra de seda animal que se produce comercialmente a gran escala, grazas a técnicas de cría ben establecidas. Non obstante, a seda convencional de vermes de seda ten fama de ser fráxil. Por outra banda, a seda de araña é incriblemente forte e resistente. O reto foi atopar unha forma de producir seda de araña a gran escala debido á natureza caníbal das arañas.

Neste estudo, os investigadores utilizaron técnicas de modificación xenética para elaborar vermes de seda coa capacidade de producir fibras de seda de araña. Inseriron unha proteína de seda dunha araña que tecía un orbe no ADN do verme de seda, substituíndo o xene responsable da proteína de seda primaria do verme de seda. Este enfoque, coñecido como CRISPR-Cas9, permitiu a activación exitosa do xene da seda de araña sen interferir coa produción natural de seda do verme de seda.

As fibras resultantes superaron as expectativas, mostrando unha alta resistencia á tracción e tenacidade. Sorprendentemente, as fibras tamén eran máis flexibles do previsto. Este avance ten implicacións significativas para varias industrias, incluíndo a enxeñaría biomédica, a tecnoloxía aeroespacial e os materiais intelixentes para o exército. A seda de araña producida é ata seis veces máis resistente que o Kevlar, un material que se usa habitualmente nos chalecos antibalas.

Os investigadores pretenden perfeccionar aínda máis este proceso desenvolvendo vermes de seda modificados xeneticamente capaces de producir fibras de seda de araña utilizando aminoácidos naturais e de enxeñería. Cren que este enfoque ten un gran potencial para crear fibras de seda aínda máis fortes e versátiles.

A capacidade de producir fibras de seda de araña utilizando vermes de seda modificados xeneticamente non só ofrece unha alternativa sostible ás fibras sintéticas, senón que tamén presenta oportunidades para abordar as demandas mundiais. As fibras pódense usar como suturas cirúrxicas, abordando a necesidade de máis de 300 millóns de procedementos ao ano.

