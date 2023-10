O papel do biochar na mitigación do cambio climático

Millóns de toneladas de residuos orgánicos procedentes das operacións agrícolas e forestais déixanse podrecer ou queimar cada ano, liberando dióxido de carbono á atmosfera e contribuíndo ao quecemento global. Non obstante, existe unha solución en forma de biocarbón, que pode secuestrar carbono durante longos períodos de tempo. O biocarbón prodúcese quentando residuos orgánicos nun ambiente de osíxeno reducido. Pódese facer a partir de varios produtos de refugallo orgánicos a temperaturas que oscilan entre 300ºF e 1400ºF, o que resulta en diferentes propiedades.

O biocarbón ten varios beneficios para o medio ambiente. Axuda ao chan a reter auga e nutrientes, proporciona un hábitat para microbios e captura contaminantes como metais pesados, evitando así a súa entrada nas masas de auga. Ademais, o biocarbón converte preto do 50% do carbono dos residuos orgánicos nun composto estable que permanece atrapado no chan, reducindo a cantidade de carbono liberado á atmosfera.

A produción de biocarbón nos Estados Unidos é actualmente limitada, pero ten o potencial de compensar cantidades significativas de emisións de dióxido de carbono. Unha estimación suxire que para 2050, o biocarbón podería compensar ata tres xigatóns de dióxido de carbono ao ano, o que equivale a pechar 800 centrais eléctricas de carbón. Non obstante, para logralo, a produción de biocarbón debe aumentar substancialmente a escala mundial.

Entre os retos na adopción do biocarbón figuran a falta de concienciación entre os agricultores e a necesidade dunha comprensión matizada das súas propiedades e aplicación. O biochar non é un fertilizante nin un pesticida e non aumenta significativamente o rendemento dos cultivos. Non obstante, ofrece claros beneficios cando se engade a solos con escasa retención de auga e nutrientes.

O biochar promete ser un método sinxelo e rendible para capturar e almacenar carbono, atraendo o interese das corporacións que buscan compensar as súas emisións. O aumento da produción e adopción de biocarbón podería allanar o camiño para unha redución significativa dos niveis de dióxido de carbono e contribuír aos esforzos de mitigación do cambio climático.

