Os científicos suxiren que Venus podería ter tectónica de placas

Un estudo recente propón que Venus, o segundo planeta infernalmente quente da Terra, podería ter algunha vez tectónica de placas. A tectónica de placas é o movemento continuo e a remodelación da codia exterior dun planeta. Aínda que Venus non se parece en nada á Terra, con temperaturas extremas e nubes de ácido sulfúrico, os investigadores cren que na súa mocidade, Venus posuía placas tectónicas. Este achado ten implicacións significativas para a habitabilidade potencial de Venus.

Segundo Matthew B. Weller, científico planetario do Instituto Lunar e Planetario de Houston, se Venus tivese placas tectónicas no pasado, podería ter proporcionado un ambiente máis hospitalario para a vida. As reaccións xeoquímicas relacionadas coa tectónica de placas poderían ter sepultado gran parte do dióxido de carbono que contribúe ás condicións inhóspitas de Venus na actualidade, o que pode facelo máis frío e levar á presenza de auga líquida.

Os investigadores, dirixidos por Weller, realizaron simulacións por ordenador para explorar diferentes modelos tectónicos de Venus. O modelo de tapa estancada, similar a Marte e a Lúa da Terra, suxire unha codia externa sólida que non se move. O segundo modelo, a tectónica de placas, implica o movemento e a propagación das placas tectónicas, o que ten como resultado un aumento da actividade volcánica e a liberación de gases. As simulacións indicaron que unha fase inicial da tectónica de placas seguida da formación dunha codia de tapa estancada podería explicar os niveis observados de nitróxeno na atmosfera de Venus.

Aínda que os achados son suxestivos, os científicos que non están implicados na investigación advirten de que se necesitan máis probas para sacar conclusións definitivas sobre a historia xeolóxica de Venus. Cédric Gillmann, científico planetario do Instituto Federal Suízo de Tecnoloxía, subliñou que as publicacións baseadas en modelos teñen limitacións. Joseph O'Rourke, profesor de exploración terrestre e espacial na Universidade Estatal de Arizona, suxire que Venus podería ter unha historia xeolóxica única distinta tanto da Terra como de Marte.

Espérase que as próximas misións a Venus, incluíndo Davinci da NASA, Veritas e EnVision da Axencia Espacial Europea, proporcionen datos cruciais para desvelar aínda máis os misterios do noso planeta veciño. Estas misións axudarán aos científicos a comprender mellor a xeoloxía do planeta e as razóns das condicións diverxentes entre a Terra e Venus.

FAQ

1. Que é a tectónica de placas?

A tectónica de placas é a teoría que describe o movemento e as interaccións de grandes pezas da capa exterior dun planeta, coñecidas como placas tectónicas. Estas placas poden chocar, deslizarse entre si ou separarse, dando lugar a varias características xeolóxicas como montañas, terremotos e actividade volcánica.

2. Podería Venus ser habitable algunha vez?

O estudo suxire que, baseándose na presenza da tectónica de placas no pasado de Venus, é posible que o planeta fose máis habitable hai miles de millóns de anos. As reaccións xeoquímicas asociadas á tectónica de placas poderían ter sepultado cantidades significativas de dióxido de carbono, o que levaría a un Venus máis frío con auga potencialmente máis líquida.

3. Como contribuirán as futuras misións a Venus á nosa comprensión?

Futuras misións como Davinci, Veritas da NASA e EnVision da Axencia Espacial Europea recollerán novos datos sobre a atmosfera, a superficie e a actividade xeolóxica de Venus. Estas misións proporcionarán información valiosa sobre as condicións actuais de Venus e a súa historia xeolóxica, axudando aos científicos a reconstruír o crebacabezas de como Venus se desviou da Terra ao longo do tempo.