Redución eficiente de CO2 fotocatalítica mediante interaccións bidireccionais anfitrión-convidado

O desenvolvemento de sistemas de fotosíntese artificial para converter o CO2 en produtos químicos valiosos é crucial para facer fronte ao quecemento global e á crise enerxética. Un enfoque para conseguilo é acoplar a redución de CO2 coa oxidación de H2O para converter a enerxía solar en enerxía química, emulando o proceso da fotosíntese. Non obstante, a eficiencia da redución de CO2 vese obstaculizada pola barreira cinética para a oxidación da auga.

Para mellorar a eficiencia da redución de CO2 fotocatalítica, os investigadores utilizaron axentes de sacrificio de electróns para promover a reacción. Non obstante, o uso destes axentes sacrificiais non é viable economicamente e limita a capacidade de oxidación dos buratos fotoxerados. Para superar estes desafíos, os científicos exploraron o acoplamento da redución de CO2 coa oxidación de compostos orgánicos, que producirían produtos químicos valiosos. Este enfoque ten a vantaxe adicional de utilizar orgánicos derivados da biomasa como materias primas, facendo o proceso máis sostible.

Para mellorar a eficiencia da transferencia de electróns nos sistemas fotocatalíticos, un equipo de investigación da Universidade Tecnolóxica de Tianjin, China, dirixido polo profesor Tong-Bu Lu, desenvolveu unha estratexia nova baseada en interaccións bidireccionais anfitrión-hóspede. Conseguírono reunindo simultaneamente o catalizador e o reactivo na superficie do fotosensibilizador. Este contacto directo entre o catalizador/reactivo e o fotosensibilizador reduce significativamente a distancia que necesitan percorrer os portadores fotoxerados, o que leva a unha mellora dramática na eficiencia da redución de CO2.

Os resultados do estudo demostraron un alto rendemento de redución de CO2 a ácido fórmico (1610 μmol g-1 h-1) cunha selectividade do 96.5%. Ademais, os buracos fotoxerados no CdS (sulfuro de cadmio) foron rapidamente aniquilados por alcohol furfurílico unido con β-CD (β-ciclodextrina), obtendo un rendemento de furfural de 1567 μmol g-1 h-1 cunha selectividade superior ao 99%.

Esta investigación innovadora abre novas posibilidades para a construción de sistemas de fotosíntese artificial altamente eficientes para aplicacións prácticas. Ao aproveitar as interaccións bidireccionais anfitrión e hóspede, os investigadores poden maximizar a utilización da enerxía solar para a redución de CO2 e a oxidación orgánica, o que leva á produción de produtos químicos valiosos. Este traballo achéganos un paso máis á consecución de tecnoloxías de redución de carbono sostibles e eficientes.

Preguntas máis frecuentes:

P: Como a interacción bidireccional anfitrión-hóspede mellora a redución de CO2 fotocatalítica?

R: As interaccións bidireccionais anfitrión-invitado permiten que o catalizador e o reactivo se reúnan na superficie do fotosensibilizador, reducindo a distancia de transmisión dos portadores fotoxerados e promovendo unha redución eficiente de CO2.

P: Cales son as vantaxes de unir a redución de CO2 coa oxidación orgánica?

R: O acoplamento da redución de CO2 coa oxidación orgánica permite a produción de produtos químicos de valor engadido e a utilización de orgánicos derivados da biomasa como materias primas renovables.

P: Cales son as principais conclusións desta investigación?

R: A investigación demostrou que as interaccións bidireccionais hóspede-hóspede poden mellorar significativamente a eficiencia da redución de CO2 fotocatalítica, o que leva a altos rendementos de ácido fórmico e furfural cunha selectividade excelente.

P: Como contribúe esta investigación aos sistemas de fotosíntese artificial?

R: Este traballo proporciona un novo enfoque para o desenvolvemento de sistemas de fotosíntese artificial prácticos e altamente eficientes, ofrecendo solucións potenciais para o quecemento global e a sustentabilidade enerxética.

fonte:

Revista chinesa de catálise. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7