A NASA recupera con éxito mostras de asteroides do espazo profundo

A sonda espacial Osiris-Rex da NASA devolveu con éxito mostras dun asteroide do espazo profundo despois dunha misión de sete anos. Á súa chegada á Terra, a pequena cápsula que contén as mostras lanzouse en paracaídas cara ao deserto de Utah, mentres a nave nai continuaba a súa viaxe cara a outro asteroide.

A cápsula aterrou nunha zona militar remota catro horas despois de ser liberada a 63,000 millas de distancia. O equipo de operacións de recuperación da misión de Marte anunciou a aterraxe exitosa, coa cápsula aterrando tres minutos antes do previsto. O paracaídas utilizado durante o descenso abriuse catro veces máis do previsto, o que indica unha maior taxa de desaceleración.

Para alivio dos científicos e dos controladores da misión, a cápsula permaneceu intacta e libre de calquera contaminación, preservando as súas mostras de 4.5 millóns de anos. Dentro de dúas horas despois do aterraxe, a cápsula foi transportada a unha sala limpa temporal no campo de proba e adestramento de Utah do Departamento de Defensa.

Na actualidade, estímase que a cápsula contén polo menos unha cunca de cascallos do asteroide rico en carbono chamado Bennu. A cantidade exacta confirmarase cando se abra o recipiente nos próximos días. Algún material xa se derramou e flotaba durante o proceso de recollida hai tres anos.

Xapón é o único outro país que trae con éxito mostras de asteroides, pero a misión da NASA marca o maior retorno de mostras desde o alunizaxe do Apolo. As mostras recollidas proporcionarán información inestimable sobre a formación da Terra e da vida, dando aos científicos unha visión extraordinaria das primeiras etapas do noso sistema solar.

A misión Osiris-Rex da NASA comezou en 2016 e chegou a Bennu en 2018, recollendo as mostras en 2020 usando un brazo de baleiro. A nave espacial percorreu unha distancia de 4 millóns de quilómetros ao longo da súa viaxe.

As mostras trasladaranse o luns pola mañá ao Johnson Space Center da NASA en Houston. O Centro Espacial Johnson xa alberga centos de quilos de rochas da lúa reunidas polos astronautas do Apolo. Os científicos están ansiosos por abrir o recipiente e medir con precisión a cantidade de material obtido de Bennu.

O éxito da misión Osiris-Rex achega á NASA un paso máis para comprender a composición química inicial dos asteroides, a formación da auga e os bloques de construción da vida. Os datos recollidos tamén serán cruciais para futuros esforzos para desviar asteroides que poidan representar unha ameaza para a Terra. Mentres Osiris-Rex continúa coa súa misión, diríxese actualmente cara ao asteroide Apophis, ao que chegará en 2029.

Esta recuperación exitosa de mostras de asteroides representa a terceira mostra de retorno da NASA das misións robóticas no espazo profundo. A axencia recuperou previamente mostras de vento solar coa sonda Genesis en 2004 e entregou con éxito po de cometa coa sonda Stardust en 2006. Aínda que os plans para devolver mostras de Marte están actualmente en suspenso, o rover Perseverance estivo recollendo mostras de núcleos do planeta para o futuro. transporte á Terra.

Fontes:

– Marcia Dunn, The Associated Press