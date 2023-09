O telescopio Webb descubre metano e dióxido de carbono na atmosfera do exoplaneta K2-18 b

Unha nova investigación realizada polo Telescopio Espacial James Webb da NASA revelou a presenza de moléculas con carbono, incluíndo metano e dióxido de carbono, na atmosfera do exoplaneta K2-18 b. K2-18 b, que é 8.6 veces máis masivo que a Terra, orbita unha estrela anana fría na zona habitable e está situada a 120 anos luz de distancia da Terra.

Estes descubrimentos súmanse a estudos recentes que suxiren que K2-18 b podería ser un exoplaneta Hycean, o que significa que ten o potencial de posuír unha atmosfera rica en hidróxeno e unha superficie cuberta de auga oceánica. Este descubrimento ofrece unha visión fascinante dun planeta diferente do noso Sistema Solar e xera perspectivas interesantes sobre mundos potencialmente habitables noutros lugares do Universo.

O Telescopio Espacial James Webb obtivo espectros de K2-18 b, que mostraban unha abundancia de metano e dióxido de carbono na atmosfera do exoplaneta. A escaseza de amoníaco apoia aínda máis a hipótese de que pode haber un océano de auga debaixo dunha atmosfera rica en hidróxeno en K2-18 b. Ademais, houbo unha posible detección dunha molécula chamada sulfuro de dimetilo, que na Terra só é producida pola vida. Non obstante, é necesaria unha validación adicional para confirmar a súa presenza.

A suxestión de que K2-18 b podería ser un exoplaneta Hycean é intrigante porque se cre que estes mundos son ambientes prometedores para buscar evidencias de vida nos exoplanetas. Os mundos hiceos máis grandes son significativamente máis propicios para as observacións atmosféricas, en comparación cos planetas rochosos máis pequenos.

Aínda que K2-18 b atópase na zona habitable e contén moléculas que conteñen carbono, iso non significa necesariamente que o planeta poida albergar vida. O seu gran tamaño fai pensar na presenza dun gran manto de xeo de alta presión no seu interior, semellante ao de Neptuno.

Estes descubrimentos destacan a importancia de considerar diversos ambientes habitables na procura de vida noutros lugares do universo. As observacións futuras co telescopio espacial James Webb proporcionarán máis información sobre a atmosfera de K2-18 b e confirmarán potencialmente a presenza de sulfuro de dimetilo.

Fontes:

– Exoplaneta: Un exoplaneta (ou planeta extrasolar) é un planeta que se atopa fóra do noso Sistema Solar, orbitando arredor dunha estrela distinta do Sol.

– NASA: Fundada en 1958, a National Aeronautics and Space Administration (NASA) é unha axencia independente do Goberno Federal dos Estados Unidos que se centra na exploración espacial e na investigación científica.

– Telescopio espacial James Webb: o telescopio espacial James Webb (JWST ou Webb) é un observatorio infravermello en órbita que complementa os descubrimentos do telescopio espacial Hubble.