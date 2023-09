Misión Osiris-Rex da Nasa: mostras de asteroides que aterrarán na Terra

As mostras moi esperadas da misión Osiris-Rex da Nasa están previstas para entrar na atmosfera terrestre hoxe. A sonda Osiris-Rex, do tamaño aproximadamente dunha furgoneta de tránsito, soltou unha cápsula que contén mostras de cascallos e po recollidas do asteroide Bennu, próximo á Terra. A cápsula viaxa a uns 27,650 millas por hora e espérase que aterre preto de Salt Lake City ás 10:55 am ET. A nave xa se apartou da Terra para comezar unha nova misión para explorar outro asteroide, Apophis.

Descuberto en 1999, Bennu é un "asteroide de cascallos", composto por un revolto de rochas espaciais unidas pola gravidade. Crese que estas rochas se separaron dun corpo máis grande e teñen aproximadamente 4.6 millóns de anos, remóntanse á formación do sistema solar. Bennu é coñecido por ser rico en substancias a base de carbono e minerais de arxila que conteñen auga, o que suxire que a auga líquida estivo presente no corpo máis grande do que se formou.

Os científicos están ansiosos por estudar as mostras de Bennu xa que poderían proporcionar información sobre os ingredientes que contribuíron á formación dos planetas, incluída a Terra, e á creación de ambientes axeitados para a vida. Ademais, estudar Bennu axudará aos investigadores a predicir e defenderse mellor dos posibles ataques de asteroides. Aínda que non hai risco inmediato de impacto, Bennu está clasificado como "potencialmente perigoso" e orbita ao redor do Sol cada 1.2 anos, aproximándose á Terra cada seis anos.

A misión Osiris-Rex, que comezou en 2016, implicou mapear Bennu para seleccionar o mellor sitio para a recuperación de mostras. O destino elixido foi o cráter Nightingale do asteroide. Unha vez que as mostras aterren, serán inmediatamente recuperadas para evitar a contaminación e transportadas ao Centro Espacial Johnson da NASA en Houston.

Esta misión é significativa xa que as mostras de Bennu actúan como unha cápsula do tempo desde os primeiros días do noso sistema solar, ofrecendo información valiosa sobre as orixes da vida e a natureza dos asteroides.

Fontes: Nasa