The Burst Test: Advancements in Space Station Module Design

By

Sierra Space, unha empresa con sede en Colorado, realizou recentemente unha proba de explosión, explotando deliberadamente un novo deseño para un módulo inchable que se utilizará para o sucesor da Estación Espacial Internacional (ISS). A proba de ráfaga é crucial para probar os límites do deseño do módulo antes de voar no espazo. O módulo, creado en colaboración coa empresa ILC Dover, con sede en Delaware, utiliza tecidos cosidos e tecidos, principalmente Vectran, que se fan ríxidos cando se inflan.

Sierra Space pretende ter o módulo, chamado LIFE (Large Integrated Flexible Environment), listo para 2030 para a estación espacial Orbital Reef, un proxecto liderado por Blue Origin de Jeff Bezos e financiado pola NASA. Ademais, Sierra planea proporcionar unha nave chamada Dream Chaser, capaz de transportar carga e tripulación, para apoiar a estación espacial. Os resultados recentes das probas de explosión mostraron unha marxe do 33% sobre o estándar de certificación para un módulo a gran escala, o que supón unha mellora significativa con respecto aos deseños anteriores.

A proba de explosión é unha das varias probas realizadas por Sierra Space nos seus prototipos LIFE. Ademais das probas de explosión, realizáronse probas de fluencia, sometendo os módulos a períodos prolongados de presións superiores ás habituais. Todas estas probas tiveron lugar no Marshall Space Flight Center da NASA e foron vitais para avanzar no deseño do módulo.

A NASA, recoñecendo a necesidade de futuras estacións espaciais para substituír á ISS, estivo financiando o desenvolvemento de instalacións comerciais. Axiom Space, outra compañía con sede en Houston, tamén conseguiu un acordo para crear os seus propios módulos de estacións espaciais, que se unirán á ISS a partir de 2026.

Co fin de minimizar calquera brecha na dispoñibilidade de investigación entre a ISS e as novas estacións espaciais, a NASA está a traballar activamente nun plan de transición de dous anos. A Oficina de Política Científica e Tecnolóxica da Casa Branca emitiu unha estratexia con propostas de pasos para esta transición, co obxectivo de garantir a continuación da investigación científica crucial no espazo.

A proba de explosión realizada por Sierra Space significa un avance significativo no deseño do módulo da estación espacial. Cos esforzos continuos de empresas como Sierra Space e Axiom Space, o futuro da exploración espacial e da investigación científica no espazo parece prometedor.

Fontes:

– Funcionarios de Sierra Space

- NASA