Memoria bacteriana: como os microbios usan o ferro para transmitir estratexias

Científicos da Universidade de Texas en Austin fixeron un descubrimento intrigante: as bacterias teñen a capacidade de crear recordos, ao igual que os humanos, para activar comportamentos específicos. Estes recordos poden transmitirse de xeración en xeración e desempeñan un papel crucial na formación de infeccións perigosas e no desenvolvemento da resistencia aos antibióticos.

Nun estudo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, os investigadores centráronse especificamente na bacteria E. coli e no seu uso dos niveis de ferro para almacenar información. Descubriron que as células bacterianas con niveis máis baixos de ferro eran mellores para enxamar, mentres que as bacterias que formaban biopelículas tiñan niveis máis altos de ferro. Aqueles con niveis de ferro equilibrados mostraron tolerancia aos antibióticos. Estes "recordos de ferro" persistiron durante polo menos catro xeracións antes de desaparecer na sétima xeración.

Aínda que as bacterias non teñen cerebro nin sistema nervioso, poden recoller información do seu entorno e almacenala para o seu uso futuro. Souvik Bhattacharyya, o autor principal do estudo, explica que as bacterias poden beneficiarse de acceder rapidamente á información almacenada se se atoparon con un ambiente determinado con frecuencia.

O ferro, sendo un dos elementos máis abundantes na Terra, xoga un papel fundamental nos procesos celulares. Os investigadores propoñen que os niveis baixos de ferro desencadean memorias bacterianas para formar un enxame migratorio de rápido movemento, mentres que os niveis altos de ferro indican un ambiente axeitado para formar unha biopelícula.

Esta comprensión da memoria bacteriana abre novas posibilidades para previr e combater as infeccións bacterianas. Ao apuntar aos niveis de ferro, que son esenciais para a virulencia, os investigadores poden desenvolver terapéuticas para perturbar as estratexias bacterianas e facelos máis susceptibles ao tratamento.

En conclusión, este estudo destaca a fascinante capacidade das bacterias para almacenar e transmitir recordos ás xeracións futuras. Ao desvelar os mecanismos detrás do comportamento bacteriano, os científicos están desbloqueando posibles estratexias para combater as infeccións bacterianas e combater a resistencia aos antibióticos.

FAQ

Que son as memorias bacterianas?

As memorias bacterianas son a información almacenada á que as bacterias poden acceder e utilizar para activar comportamentos específicos en resposta a estímulos ambientais.

Como almacenan as bacterias os recordos?

As bacterias almacenan memorias empregando elementos químicos comúns, como o ferro, para codificar e transmitir información á súa proxenie ao longo das xeracións posteriores.

Que papel xoga o ferro na memoria bacteriana?

Os niveis de ferro nas células bacterianas actúan como un factor clave para almacenar e acceder ás memorias. As células bacterianas con niveis máis baixos de ferro son mellores para enxamar, mentres que aquelas con niveis máis altos de ferro forman biopelículas. Os niveis equilibrados de ferro están asociados coa tolerancia aos antibióticos.

Como nos pode beneficiar a comprensión da memoria bacteriana?

Comprender a memoria bacteriana abre posibilidades para desenvolver terapéuticas dirixidas a perturbar as estratexias bacterianas e combater as infeccións. Ao manipular os niveis de ferro, os investigadores poden facer que as bacterias sexan máis susceptibles ao tratamento.