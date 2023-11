Percepción notable dos bebés dos seus corpos e arredores

Un estudo recente realizado pola Universidade de Birmingham descubriu que os bebés de tan só catro meses posúen unha notable capacidade para comprender como interactúan os seus corpos co mundo que os rodea. Esta investigación innovadora realizada polo Birmingham BabyLab arroxa unha nova luz sobre o desenvolvemento da autoconciencia nos bebés e destaca as súas capacidades cognitivas innatas.

O estudo incluíu experimentos con bebés de catro e oito meses. Aos nenos presentábaselles unha pelota nunha pantalla que se aproximaba ou se afastaba deles. Sorprendentemente, cando a pelota se achegaba ao punto máis próximo da pantalla, os bebés experimentaron unha pequena vibración nas súas mans. A actividade cerebral foi monitorizada de preto durante estes experimentos, e os achados foron verdadeiramente fascinantes.

Os resultados mostraron que mesmo con só catro meses de idade, os bebés mostraban unha actividade cerebral somatosensorial (táctil) elevada cando un toque era precedido por un obxecto que se movía cara a eles. Isto suxire que os bebés posúen unha habilidade natural para sentir o seu entorno e comprender como interactúan os seus corpos co espazo que os rodea. Este concepto coñécese como espazo peripersoal, e xoga un papel crucial no seu desenvolvemento temperán.

A doutora Giulia Orioli, a investigadora principal e investigadora en Psicoloxía da Universidade de Birmingham, explicou que os descubrimentos indican a capacidade dos bebés para establecer conexións entre o que ven e o que senten. Isto significa que antes de que os bebés aprendan a alcanzar obxectos, o seu cerebro multisensorial está conectado para comprender o espazo que os rodea e como interactúan os seus corpos con el.

O estudo tamén analizou como reaccionaban os bebés maiores, aos oito meses de idade, aos toques inesperados. Curiosamente, cando o toque das súas mans seguía á pelota que se afastaba deles na pantalla, a súa actividade cerebral mostrou sinais de sorpresa. Isto suxire que a medida que os bebés avanzan no seu primeiro ano de vida, o seu cerebro desenvolve unha conciencia máis sofisticada da posición do seu corpo en relación co seu entorno.

Estes achados, publicados en Scientific Reports en novembro de 2023, proporcionan información valiosa sobre o desenvolvemento temperán da autoconciencia nos bebés. Como sinalou o profesor Andrew Bremner, psicólogo do desenvolvemento, o estudo demostra que os bebés constrúen unha comprensión máis avanzada de como existen os seus corpos no espazo que os rodea mentres seguen crecendo e explorando o mundo.

