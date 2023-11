Novas investigacións revelan o sentido temperán do corpo e do espazo dos bebés

Un estudo innovador realizado pola Universidade de Birmingham descubriu que os bebés de tan só catro meses posúen a capacidade de percibir o seu corpo en relación co espazo que os rodea. A investigación, publicada hoxe en Scientific Reports, proporciona información valiosa sobre o desenvolvemento da autoconciencia nos bebés.

No estudo, expertos do Birmingham BabyLab expuxeron aos bebés a unha pelota en movemento nunha pantalla que se aproximaba ou se afastaba deles. A medida que o balón se aproximaba aos bebés na pantalla, foron sometidos a unha suave vibración (denominada "toque") nas súas mans, mentres se supervisaba a súa actividade cerebral. A recollida de datos tivo lugar en Goldsmiths, Universidade de Londres.

Os descubrimentos indican que desde os catro meses de idade, os bebés presentan unha actividade cerebral aumentada na rexión somatosensorial (táctil) cando un toque segue a un obxecto que se move cara a eles. Isto suxire que mesmo antes de aprender a alcanzar obxectos, o cerebro dos bebés xa está conectado para establecer conexións entre estímulos visuais e sensacións táctiles, o que lles permite comprender a súa interacción co espazo circundante. Este fenómeno coñécese a miúdo como espazo peripersoal.

A doutora Giulia Orioli, a investigadora principal da Universidade de Birmingham, explica: "O noso estudo demostra que na infancia, os bebés posúen a capacidade inherente de percibir e comprender a súa presenza corporal no espazo que os rodea. Como adultos, utilizamos múltiples sentidos para discernir a nosa localización no espazo e predecir as nosas interaccións cos obxectos. O descubrimento de que os bebés exhiben estas habilidades nunha fase tan temperá suscita preguntas interesantes sobre ata que punto estas habilidades se aprenden ou son innatas".

O estudo tamén explorou como os bebés maiores, ao redor dos oito meses, reaccionan aos toques inesperados. Cando o toque foi precedido polo balón que se afastaba deles na pantalla, a actividade cerebral dos bebés mostraba signos de sorpresa. O profesor Andrew Bremner, especialista en Psicoloxía do Desenvolvemento, comenta: "Esta observación de respostas sorpresa en bebés maiores suxire que o toque foi inesperado debido á dirección visual do movemento do obxecto. Indica que a medida que os bebés progresan durante o seu primeiro ano, o seu cerebro en desenvolvemento adquire unha conciencia máis sofisticada da súa existencia corporal dentro do seu entorno.

En investigacións posteriores, os investigadores planean involucrar a participantes de diferentes idades, incluíndo individuos máis novos e maiores. Ao examinar a actividade cerebral en adultos, esperan arroxar luz sobre a traxectoria do desenvolvemento das capacidades multisensoriais dos bebés. Ademais, pretenden determinar se os recentemente nados xa presentan os primeiros signos destas habilidades.

O doutor Orioli conclúe destacando os retos do estudo dos recentemente nados pero expresa optimismo sobre os posibles descubrimentos: “Traballar con recentemente nados supón uns desafíos únicos xa que pasan a maior parte do tempo durmindo e comendo. Non obstante, estamos avanzando na investigación deste grupo de idade, e será realmente fascinante determinar se os bebés de só uns días posúen unha conciencia rudimentaria dos seus corpos no espazo. Se é así, poderíamos estar mirando as orixes da conciencia humana.

FAQs

P: Que é o espazo peripersoal?

O espazo peripersoal refírese á área que rodea inmediatamente o corpo dun individuo, dentro da cal este percibe e interactúa cos obxectos.

P: Os bebés nacen cun sentido de autoconciencia?

Aínda que a autoconciencia segue desenvolvéndose durante a infancia e a primeira infancia, a investigación suxire que os bebés mostran primeiros signos de autoconciencia, como recoñecer o seu propio reflexo, a partir dos 18 meses de idade.

P: Como miden os investigadores a actividade cerebral nos bebés?

Os investigadores adoitan empregar técnicas non invasivas como a electroencefalografía (EEG) para medir a actividade cerebral nos bebés. O EEG utiliza electrodos colocados no coiro cabeludo para detectar os sinais eléctricos xerados polo cerebro.