Novas investigacións revelan o desenvolvemento temperán da conciencia espacial nos bebés

Un estudo recente realizado por investigadores da Universidade de Birmingham revelou que os bebés de tan só catro meses de idade teñen unha sensación única de como os seus corpos interactúan co espazo circundante. Este descubrimento innovador arroxa luz sobre o desenvolvemento temperán da autoconciencia nos bebés.

O estudo, publicado en Scientific Reports, consistiu en mostrar aos bebés unha pelota en movemento nunha pantalla que se achegaba ou se afastaba deles. Simultaneamente, os bebés recibiron un toque suave nas súas mans mentres se controlaba a súa actividade cerebral mediante unha tapa de EEG. A recollida de datos para o estudo realizouse en Goldsmiths, Universidade de Londres.

Ao analizar a actividade cerebral dos bebés, os investigadores descubriron que mesmo con só catro meses de idade, os bebés presentan unha actividade cerebral somatosensorial (táctil) aumentada cando un toque é precedido por un obxecto que se move cara a eles. Isto suxire que desde pequenos os nenos son capaces de percibir e comprender a relación espacial entre eles mesmos e os obxectos do seu contorno. Este fenómeno chámase comunmente espazo peripersoal.

A investigadora principal, a doutora Giulia Orioli, investigadora en Psicoloxía da Universidade de Birmingham, expresou que estes achados desafían a idea de que estas habilidades só se aprenden e destacan a posibilidade de que poidan ser innatas nos humanos. Ademais, comentou: "Este desenvolvemento temperán da conciencia espacial nos bebés suscita preguntas intrigantes sobre as orixes e a natureza da conciencia humana".

Ademais, o estudo explorou como os toques inesperados afectaban aos bebés maiores, en concreto aos de oito meses. Os investigadores descubriron que cando o toque da súa man era precedido pola bola na pantalla que se afastaba deles, os bebés mostraban signos de sorpresa na súa actividade cerebral. Isto indica que a medida que os bebés avanzan no seu primeiro ano de vida, a súa comprensión da posición do seu corpo no espazo faise máis sofisticada.

A seguinte fase da investigación pretende incluír participantes tanto máis novos como maiores que os do estudo actual. Os coñecementos obtidos ao estudar a actividade cerebral dos adultos poden proporcionar información valiosa sobre a traxectoria de desenvolvemento dos bebés. Ademais, os investigadores están ansiosos por investigar se hai indicios tempranos destas habilidades "multisensoriais" nos bebés recentemente nados.

O doutor Orioli concluíu recoñecendo os retos de traballar con recén nacidos, pero expresou entusiasmo polo potencial de estudar incluso os bebés máis pequenos e investigar se existen os fundamentos da conciencia espacial nos neonatos. Descubrir estes primeiros desenvolvementos nos bebés podería proporcionar información significativa sobre a nosa comprensión da conciencia humana.

