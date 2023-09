Ras como especies indicadoras: seguimento dos movementos e supervivencia das ras manchadas de Columbia para estudar a mitigación da translocación

As ras xogan un papel crucial no ecosistema como "especie indicadora", segundo Winand, investigador implicado no estudo. Serven como sistema de alerta temperá para a saúde do medio ambiente. Winand explica que se a poboación de ras está a diminuír ou se enfronta a problemas de saúde, suxire que o propio ecosistema non funciona correctamente.

As ras non só son indicadores importantes da saúde ambiental, senón que tamén están situadas no medio da rede trófica. Actúan como un vínculo vital, sendo tanto presa para algúns animais como depredadores de especies de menor rango como os insectos. Isto fai que sexan inestimables para manter o equilibrio e actuar como un mecanismo natural de "bio control".

Nos últimos anos, a práctica da translocación de mitigación, onde as ras son trasladadas a novos lugares para protexelas do desenvolvemento ou da destrución do hábitat, fíxose máis común na Columbia Británica. Non obstante, os impactos desta práctica non foron moi estudados. Segundo Winand, hai unha investigación limitada sobre a eficacia da translocación, tanto a nivel local como global.

Para cubrir este oco de investigación, Winand iniciou un proxecto de dous anos na zona húmida de Mayook, no sueste da Columbia Británica. O proxecto implicou o uso de rastreadores de radio e etiquetas de transpondedor, similares aos microchips, para controlar os movementos das ras manchadas de Columbia. As ras dividíronse en tres grupos: un grupo permaneceu no seu hábitat orixinal como control, outro grupo foi movido a unha distancia curta de aproximadamente un quilómetro e un terceiro grupo foi trasladado a unha distancia máis afastada duns cinco quilómetros.

Ao longo da primavera e do verán, Winand recolleu datos sobre os movementos das ras e rexistrou as súas medidas, incluíndo o peso e o tamaño, para avaliar o seu crecemento e supervivencia. O proxecto é un esforzo de colaboración entre Ducks Unlimited Canada e o Ministerio de Auga, Terra e Recursos de BC.

Aínda que é demasiado pronto para determinar os resultados do estudo, Winand espera que arroxará luz sobre a eficacia da mitigación da translocación. Ela recoñece que a súa investigación só está a rascar a superficie e espera que inspire unha investigación máis profunda sobre os impactos da translocación en varios aspectos como a competencia dos recursos, a dispoñibilidade de alimentos, a transmisión de enfermidades e a xenética.

Comprender os resultados da mitigación da translocación é crucial para desenvolver estratexias de conservación eficaces e garantir a supervivencia a longo prazo das poboacións de ras. Ao estudar os movementos e a supervivencia das ras manchadas de Columbia, os investigadores poden reunir información valiosa sobre o impacto da translocación e tomar decisións informadas sobre a protección destes anfibios esenciais.

