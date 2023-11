Explorando o papel das vesículas extracelulares na comunicación neuronal e no descubrimento de fármacos

O neurocientífico doutor Federico Dajas-Bailador, xefe do Laboratorio de Bioloxía do Axón da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, estivo á fronte da investigación en bioloxía do axón e as súas implicacións para o descubrimento de fármacos. Nunha entrevista recente, o doutor Dajas-Bailador compartiu a súa experiencia sobre o papel dos pequenos ARN non codificantes (sncRNA) na bioloxía do axón e o impacto potencial na nosa comprensión dos trastornos neurolóxicos.

A bioloxía do axón, que se centra no desenvolvemento e mantemento das conexións neuronais, xoga un papel crucial na nosa comprensión do sistema nervioso e da dexeneración relacionada coa idade. A investigación do doutor Dajas-Bailador analiza específicamente o papel dos sncRNA, como os microARN, na regulación da síntese local de proteínas nos axóns. Estes ARNsc xogan un papel vital no control espazo-temporal da expresión xénica, particularmente en áreas distantes como as terminais axónicas.

Un dos retos importantes na bioloxía dos axóns é o obstáculo loxístico que supón a lonxitude importante dos axóns. As proteínas deben expresarse nos terminais axónicos, lonxe do corpo celular, o que require a regulación da tradución e a expresión xénica descentralizada. Aquí é onde entran en xogo os ARNsc, que regulan a expresión xénica nos axóns e inflúen na función neuronal global.

A colaboración foi un motor da investigación do doutor Dajas-Bailador. As colaboracións con centros centrados na investigación da dor e as enfermidades das neuronas motoras permitiron ao laboratorio aproveitar a súa experiencia no desenvolvemento de ARN e neuronas para abordar estas condicións específicas.

As implicacións da investigación do doutor Dajas-Bailador en bioloxía do axón e ARNsc van máis aló da neurociencia e da neuroloxía. Comprender a complexidade das neuronas e o papel dos axóns no seu funcionamento ofrece vías potenciais para o descubrimento de fármacos. Ao orientar a regulación da transcriptómica dentro dos axóns, os investigadores poden influír no funcionamento de toda a neurona, o que leva a enfoques de tratamento transformadores.

En canto á integración de tecnoloxías emerxentes como a intelixencia artificial e a aprendizaxe automática, o doutor Dajas-Bailador recoñece o seu potencial e ve nelas ferramentas valiosas para manexar e procesar big data no campo da neurociencia. Aínda que a intelixencia artificial aínda non se integrou completamente na súa propia investigación, recoñece a súa importancia na minería de datos eficiente e a salvar a brecha entre a experiencia en bioinformática e a comprensión biolóxica.

De cara ao futuro, o laboratorio do doutor Dajas-Bailador está entusiasmado por explorar o papel das vesículas extracelulares na comunicación neuronal. Estas vesículas, que levan sncRNA e outras moléculas, proporcionan unha vía única para estudar como interactúan as neuronas e modulan o seu ambiente. Comprender estas vías de comunicación podería ter implicacións significativas para as condicións neurolóxicas e o descubrimento de fármacos.

Os aspirantes a investigadores e estudantes interesados ​​en neurociencia ou campos relacionados deben manter a súa paixón pola materia escollida e permanecer dedicados mesmo durante períodos de incerteza. O doutor Dajas-Bailador subliña que a perseveranza é clave e o éxito na investigación pode ser profundamente gratificante.

FAQ

P: Que é a bioloxía do axón?



R: A bioloxía do axón é o estudo de como as neuronas se desenvolven, sofren polarización e establecen e manteñen a conectividade a través dos seus axóns. Desempeña un papel crucial na comprensión do sistema nervioso e da dexeneración relacionada coa idade.

P: Que son os pequenos ARN non codificantes (sncRNA)?



R: Os pequenos ARN non codificantes, ou sncRNA, son unha clase de moléculas de ARN que non codifican proteínas pero teñen importantes funcións reguladoras dentro das células. Os exemplos inclúen os microARN, que xogan un papel na regulación da expresión xénica.

P: Cal é o papel dos sncRNA nos axóns?



R: Os ARNnc, especialmente os microARN, regulan a síntese local de proteínas nos axóns, xogando un papel fundamental no control espazo-temporal da expresión xénica. Permiten a expresión xenética nos terminais axónicos, que están distantes do corpo celular da neurona.

P: Como pode afectar a comprensión da bioloxía do axón no descubrimento de fármacos?



R: Ao orientar a regulación da transcriptómica dentro dos axóns, os investigadores poden influír no funcionamento de toda a neurona. Isto ofrece vías potenciais para o descubrimento de fármacos e enfoques de tratamento transformadores para os trastornos neurolóxicos.

P: Como se poden integrar a IA e a aprendizaxe automática na investigación en neurociencia?



R: A intelixencia artificial e a aprendizaxe automática pódense utilizar para manexar e procesar grandes datos na investigación en neurociencia. Poden axudar na extracción eficiente de datos e salvar a brecha entre a experiencia en bioinformática e a comprensión biolóxica.

(Fonte: [Universidade de Nottingham](https://www.nottingham.ac.uk/))