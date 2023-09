Usando reloxos atómicos para detectar a materia escura

Científicos da Universidade de Sussex e do National Physical Laboratory do Reino Unido propuxeron unha nova forma de detectar certas partículas de pouca masa que poderían formar parte da esquiva materia escura. A materia escura, aínda que non se observa directamente, sábese que ten efectos no universo que non poden ser explicados polos nosos modelos de física actuais.

Os investigadores suxiren que os reloxos atómicos, que son coñecidos pola súa precisión sen precedentes na cronometraxe, poderían usarse para detectar estas partículas. Os reloxos atómicos miden as pequenas oscilacións dos átomos mentres pasan entre estados de enerxía. Estes reloxos poderían detectar calquera interrupción causada por unha partícula de materia escura ultralixeira que interactúa con partículas de materia regular.

O estudo propuxo primeiro modelos teóricos para medir as variacións nos tempos do reloxo atómico. Para validar o seu enfoque, os investigadores tomaron lecturas dos reloxos atómicos existentes. O seguinte paso sería montar un experimento onde se puidesen comparar dous reloxos atómicos, sendo un máis susceptible ás variacións nas constantes fundamentais.

Neste estudo particular, examináronse dúas constantes fundamentais: a constante de estrutura fina e a relación masa electrón-protón. Ambas estas constantes poderían verse interrompidas polas interaccións con certas partículas ultralixeiras, como o hipotético axión, que se teoriza como responsables dos efectos da materia escura. Medindo a magnitude destas interrupcións, poderíase indicar potencialmente a presenza das partículas.

Os reloxos atómicos teñen aplicacións de gran alcance máis alá do cronometraxe. Utilizáronse para estudar o desprazamento ao vermello gravitacional, explorar a física cuántica e investigar formas de transmitir e almacenar información cuántica. Agora, coa posibilidade de utilizar reloxos atómicos como detectores de materia escura, estes instrumentos poderían abrir un novo ámbito de investigación.

Os investigadores subliñan que os seus descubrimentos non se basean en teorías preexistentes, e os modelos que desenvolveron teñen a flexibilidade de ser aplicados a outros fenómenos inexplicables. O estudo, que foi publicado no New Journal of Physics, ofrece unha vía prometedora para observar e comprender a enigmática materia escura.

Definicións:

– Reloxos atómicos: Instrumentos que miden o tempo utilizando as oscilacións dos átomos mentres se desprazan entre estados de enerxía, coñecidos pola súa excepcional precisión.

– Materia escura: forma misteriosa de materia que non emite, absorbe nin reflicte a luz, e cuxa existencia se deduce dos seus efectos gravitatorios sobre a materia visible.

– Constantes fundamentais: Valores que describen as leis do Universo, como a constante de estrutura fina e a relación masa electrón-protón.

– Axión: partícula hipotética que é candidata potencial á materia escura.

Fontes:

- Universidade de Sussex

– Laboratorio Nacional de Física

– Nova Revista de Física