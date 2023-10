Misión AWE: Desbloquear os misterios das ondas atmosféricas do espazo

A próxima misión Atmospheric Waves Experiment (AWE) da NASA lanzarase en novembro de 2023, co obxectivo de arroxar luz sobre o fascinante mundo das ondas atmosféricas mediante un fenómeno cósmico coñecido como resplandor do aire. Construído polo estimado Laboratorio de Dinámica Espacial da Universidade Estatal de Utah, AWE estará unido ao exterior da Estación Espacial Internacional, proporcionando información sen precedentes sobre estas ondas enigmáticas.

As ondas de gravidade atmosférica (AGW) son ondulacións no aire que se orixinan principalmente por fenómenos meteorolóxicos intensos como tornados, furacáns e tormentas eléctricas. Estas ondas poden elevar bolsas de aire denso á atmosfera antes de descender, deixando patróns de ondulación distintivos nas nubes. Non obstante, os AGW non paran aí: continúan a súa viaxe ao espazo, contribuíndo ao reino en constante cambio do tempo espacial que pode afectar aos sinais de satélites e de comunicación.

A innovadora misión de AWE céntrase na medición de AGWs a unha altitude de aproximadamente 54 millas (87 quilómetros), concretamente na mesopausa, a rexión límite entre a atmosfera terrestre e o espazo. Ao observar a mesopausa usando luz infravermella, AWE cuantificará o tamaño, a potencia e a dispersión dos AGW dun xeito que nunca antes se conseguiu. A súa tecnoloxía avanzada é capaz de detectar ondas a menor escala no resplandor do aire que antes se perderon outras misións.

Ruth Lieberman, científica da misión AWE no Goddard Space Flight Center da NASA, destaca a singularidade desta misión, facendo fincapé en que AWE poderá resolver ondas a unha escala horizontal máis fina en comparación con outros satélites. Esta capacidade mellorará a nosa comprensión da intrincada dinámica dos AGW e do seu impacto na atmosfera superior.

O corazón da misión de AWE reside no seu instrumento Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM). Composto por catro telescopios, AMTM escaneará a mesopausa e medirá o brillo da luz a lonxitudes de onda específicas. Ao analizar o brillo relativo de diferentes lonxitudes de onda, AWE creará mapas de temperatura e revelará o movemento dos AGW pola atmosfera.

Esta misión pioneira non é só un esforzo científico, senón tamén un paso crucial para comprender como interactúa o tempo terrestre co tempo espacial. Ten unha importancia inmensa para o campo das comunicacións por satélite e o seguimento en órbita. Coa súa perspectiva sen precedentes desde a Estación Espacial Internacional, AWE pretende compartir os seus valiosos datos e descubrimentos coa comunidade científica e co público.

Para afondar nas complejidades da misión AWE e os seus descubrimentos innovadores, visita o sitio web oficial da misión AWE en [URL]. Desbloquea os misterios das ondas atmosféricas e presencia o impacto dos AGW como nunca antes.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Que son as ondas atmosféricas?

As ondas atmosféricas, tamén coñecidas como ondas de gravidade atmosférica (AGW), son ondulacións no aire que se orixinan a partir de fenómenos meteorolóxicos intensos, como tornados, furacáns e tormentas eléctricas. Estas ondas poden propagarse desde a atmosfera inferior ata o espazo. Como mide AWE as ondas atmosféricas?

AWE mide as ondas atmosféricas rexistrando variacións no resplandor do aire mediante luz infravermella. O instrumento chamado Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM) escanea a mesopausa e mide o brillo da luz en lonxitudes de onda específicas. Ao analizar o brillo relativo de diferentes lonxitudes de onda, AWE crea mapas de temperatura que revelan o movemento das ondas atmosféricas. Cal é a importancia de estudar as ondas atmosféricas?

O estudo das ondas atmosféricas é fundamental para comprender as complexas interaccións entre o tempo terrestre e o tempo espacial. Pode axudar aos investigadores a comprender o impacto das ondas atmosféricas nas comunicacións por satélite e o seguimento en órbita. Como se compartirán os descubrimentos de AWE?

Tras a súa instalación na Estación Espacial Internacional, o equipo da misión AWE pretende compartir os datos e resultados do instrumento coa comunidade científica e co público, fomentando unha maior comprensión das ondas atmosféricas e os seus efectos.