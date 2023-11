Seguimento de asteroides: o PDCO da NASA á procura de achegamentos próximos

A Oficina de Coordinación de Defensa (PDCO) da NASA continúa coa súa dilixente vixilancia dos obxectos próximos á Terra (NEO), coa recente publicación de información sobre un asteroide que pasa. O 21 de novembro espérase que o asteroide 2023 VW5 chegue a 1.7 millóns de quilómetros da Terra. Aínda que non está clasificado como un asteroide potencialmente perigoso, esta rocha espacial proporcionará un encontro próximo.

O asteroide 2023 VW5, membro do grupo de asteroides Aten, comparte características cos asteroides próximos á Terra (NEA) que cruzan a Terra con eixes semi-maiores máis pequenos que os da Terra. Nomeado así polo primeiro asteroide 2062 Aten, estes NEA foron identificados inicialmente pola astrónoma estadounidense Eleanor Helin en 1976 no Observatorio Palomar.

Cun ancho de aproximadamente 89 pés, o asteroide 2023 VW5 é comparable en tamaño a un avión. Aínda que as súas dimensións superan as do asteroide Chelyabinsk, que causou a destrución en Rusia en 2013, esta rocha espacial que se achega non supón ningunha ameaza para a humanidade debido ao seu tamaño relativamente pequeno.

Sorprendentemente, esta non é a primeira vez que o asteroide 2023 VW5 se achega á Terra. A historia rexistrada mostra que o 4 de setembro de 1901, o asteroide pasou o noso planeta a unha distancia de 69 millóns de quilómetros. Tras o seu paso o 21 de novembro de 2021, a próxima aproximación próxima producirase o 26 de agosto de 2026, a unha distancia de 36 millóns de quilómetros.

Os astrónomos e os investigadores empregan varias técnicas, incluíndo o uso de algoritmos, para detectar e rastrexar asteroides. Científicos da Universidade de Washington publicaron un estudo que revela o descubrimento dun asteroide potencialmente perigoso mediante un algoritmo chamado HelioLinc3D. Durante as probas do algoritmo en Hawai, detectou o asteroide 2022 SF289, unha rocha espacial colosal que mide case 600 pés de ancho. A pesar do seu tamaño, este asteroide non supón ningún perigo inmediato para a Terra.

O algoritmo HelioLinc3D baséase no conxunto de datos completo de Rubin para identificar e supervisar os asteroides. A través destas técnicas avanzadas, os científicos poden seguir mellorando a nosa comprensión e preparación para as posibles ameazas celestes.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: Que é un obxecto próximo á Terra (NEO)?

R: Un obxecto próximo á Terra (NEO) é calquera asteroide ou cometa que se atopa a 1.3 unidades astronómicas (uns 195 millóns de quilómetros) da Terra.

P: Que é un asteroide potencialmente perigoso?

R: Un asteroide potencialmente perigoso (PDA) é un asteroide que pode supoñer unha ameaza para a Terra debido ao seu tamaño e proximidade.

P: Como se rastrexan os asteroides?

R: Os astrónomos usan varios métodos para rastrexar asteroides, incluíndo telescopios terrestres, observatorios espaciais e algoritmos que analizan datos para identificar e predecir as súas traxectorias.

P: Cal é a importancia do grupo de asteroides Atón?

R: O grupo de asteroides Aten é unha categoría de asteroides próximos á Terra (NEA) que cruzan a Terra con órbitas máis pequenas que as da Terra. Levan o nome do primeiro asteroide deste tipo descuberto, 2062 Atón.

P: Como axudan os algoritmos na detección de asteroides?

R: Os algoritmos, como HelioLinc3D, utilizan grandes conxuntos de datos para identificar e rastrexar asteroides. Ao analizar patróns e traxectorias, estes algoritmos axudan aos científicos nos seus esforzos continuos para controlar as posibles ameazas do espazo.