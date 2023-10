Hubert Reeves: astrofísico e comunicador científico

By

Hubert Reeves, o astrofísico canadense-francés que faleceu recentemente aos 91 anos, non só foi un célebre científico senón tamén un destacado divulgador científico. Nacido en Montreal en 1932, Reeves desenvolveu unha paixón pola astronomía dende moi novo, explorando o mundo natural e estudando as estrelas como astrónomo afeccionado. A súa fascinación polo cosmos levouno a seguir unha carreira en astrofísica, e finalmente obtivo un doutoramento na Universidade de Cornell e converteuse en consultor do programa espacial da NASA.

Reeves era coñecido pola súa habilidade para explicar conceptos científicos complexos ao público en xeral, e quería compartir o seu amor pola ciencia e polo universo cun público máis amplo. En 1981, publicou un libro titulado "Patience dans l'Azur" (Átomos de silencio: unha exploración da educación cósmica), que se converteu nun éxito de vendas en Francia e foi traducido a 25 idiomas. O libro recibiu eloxios pola súa capacidade para converter a astrofísica nunha saga épica, e solidificou a reputación de Reeves como un hábil comunicador científico.

Ao longo da súa carreira, Reeves foi autor de máis de 40 libros, incluíndo varios títulos para nenos. Converteuse nun rostro coñecido na televisión francesa, aparecendo en populares programas de entrevistas literarias e cautivando ao público co seu cabelo branco e salvaxe, os seus ollos centelleantes e o cativo acento de Quebec. O seu comportamento carismático e atractivo converteuno nun falante demandado no mundo francófono, onde se fixo coñecido como o equivalente francés de Carl Sagan.

Reeves non só foi un divulgador científico, senón tamén un destacado ambientalista. Avogou apaixonadamente pola protección da natureza e advertiu dos perigos de autodestrución aos que se enfronta a humanidade. Cría que os humanos non somos a especie elixida e que debemos responsabilizarnos das nosas accións para garantir a nosa supervivencia.

As contribucións de Hubert Reeves ao campo da astrofísica e da comunicación científica deixaron un impacto duradeiro. A súa habilidade para salvar a brecha entre o coñecemento científico e o público en xeral inspirou a innumerables persoas a reflexionar sobre os misterios do universo e a apreciar e protexer o mundo natural.

