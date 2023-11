Explorando a complexidade de Be Stars: máis aló dos sistemas binarios

Un avance recente de investigadores da Universidade de Leeds esnaquizou as crenzas de longa data dos astrónomos sobre as estrelas Be, arroxando nova luz sobre estes enigmáticos obxectos celestes. As estrelas Be, coñecidas polas súas liñas de emisión e os seus tipos espectrais B, cautivaron aos científicos durante máis dun século desde o seu descubrimento polo astrónomo italiano Angelo Secchi en 1866.

Tradicionalmente, os astrónomos crían que as estrelas Be existían predominantemente en sistemas binarios, bailando en parellas polo universo. Non obstante, a análise dos datos do satélite Gaia da Axencia Espacial Europea proporcionou probas convincentes que desafían esta noción imperante. Parece que as estrelas de Be non son só parellas, senón triplas, con tres corpos celestes que interactúan de forma intrincada entre si.

Ao observar o movemento das estrelas polo ceo nocturno durante períodos prolongados e máis curtos, os investigadores detectaron sinais reveladores de compañía. Se unha estrela se move ao longo dunha traxectoria recta, indica a presenza dunha única estrela. Non obstante, a presenza de múltiples estrelas dá lugar a un bamboleo detectable ou mesmo un patrón en espiral. Sorprendentemente, o estudo revelou que as estrelas Be mostraron unha menor taxa de acompañantes en comparación cos seus homólogos estrelas B inicialmente, contradindo as expectativas.

Investigacións posteriores revelaron que a terceira estrela entra frecuentemente en escena, influíndo na traxectoria da compañeira e facilitando a transferencia de material necesario para a formación do distintivo disco gaseoso que envolve as estrelas Be, un espectáculo celeste que lembra os aneis de Saturno. Estes compañeiros, unha vez visibles para nós, fanse invisibles debido a que a estrela Be "vampiro" drena progresivamente a súa masa ata que se fan demasiado diminuídas para ser observadas.

As implicacións deste descubrimento innovador esténdense máis aló do reino das estrelas Be. Desde buracos negros e estrelas de neutróns ata fontes de ondas gravitatorias, a nosa comprensión destes fenómenos cósmicos pode verse profundamente afectada. Co aumento da investigación sobre as ondas gravitacionais, este novo coñecemento ofrece valiosa información sobre as estrelas que dan lugar a estas intrigantes perturbacións gravitacionais.

Como sinala o profesor René Oudmaijer da Facultade de Física e Astronomía da Universidade, “a binaridade é esencial na evolución estelar, pero agora estamos avanzando máis aló dese paradigma. Os triplos convertéronse nos novos binarios". Esta revolución na nosa comprensión da compañía celeste abre as portas a un universo máis intrincado e cativador á espera de ser desvelado.

Preguntas máis frecuentes:

P: Que son as estrelas de Be?

R: As estrelas Be son un grupo diverso de estrelas caracterizadas polos seus tipos espectrais B e pola presenza de liñas de emisión nos seus espectros. Son estrelas B non superxigantes que presentan unha ou máis liñas de emisión de Balmer ou as presentaron no pasado.

P: Como se pensaba tradicionalmente que existían as estrelas de Be?

R: No pasado, os astrónomos crían que as estrelas Be existían principalmente en sistemas binarios, con dúas estrelas orbitando entre si.

P: Que revelou o descubrimento recente?

R: O recente descubrimento desafiou a crenza tradicional ao proporcionar probas de que as estrelas Be ocorren en sistemas triples, onde tres corpos celestes interactúan entre si.

P: Como afecta este descubrimento á nosa comprensión doutros obxectos celestes?

R: Este descubrimento ten implicacións significativas para a nosa comprensión dos buracos negros, estrelas de neutróns e fontes de ondas gravitatorias, proporcionando información sobre as estrelas que preceden á súa formación.

P: Como se fan invisibles os compañeiros das estrelas Be?

R: A estrela Be "vampiro" absorbe gradualmente a masa das súas estrelas compañeiras, facendo que se volvan demasiado pequenas e tenues para ser observadas.