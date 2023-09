Testemuña da aurora boreal en Irlanda: a túa guía para o espectacular fenómeno natural

As auroras boreais, tamén coñecidas como aurora boreal, son unha das exhibicións naturais máis fascinantes do mundo. Moita xente pensa que tes que viaxar a destinos afastados como Islandia ou Alaska para velos, pero a boa noticia é que podes presenciar este sorprendente fenómeno aquí mesmo en Irlanda e Irlanda do Norte.

Estas impresionantes exhibicións de luces verdes, rosas, azuis e moradas pódense ver desde varios lugares do país. Desde a costa norte de Irlanda do Norte e partes da costa de Antrim ata Co Mayo na costa oeste de Irlanda, Ashbourne en Co Meath e ata a zona de Dublín, tes a oportunidade de experimentar este espectáculo etéreo.

Para aumentar as túas posibilidades de ver a aurora boreal, o próximo equinoccio do 23 de setembro podería ser un momento favorable. O equinoccio afecta o campo magnético terrestre e a inclinación do planeta, o que pode crear condicións ideais para os avistamentos de auroras, segundo David Moore, editor da revista Astronomy Ireland.

Non obstante, é importante ter en conta que non hai garantía de presenciar as auroras boreais. Factores como a actividade solar, a nubosidade e a contaminación lumínica das cidades e vilas poden afectar á visibilidade. A costa norte rural de Irlanda do Norte e lugares como Mayo, que ofrecen vistas sen obstáculos do océano Atlántico, están considerados entre os mellores lugares para avistamiento de auroras.

A aurora boreal é o resultado das erupcións solares, ou erupcións solares, que liberan miles de millóns de toneladas de radiación ao espazo. Estas partículas chocan entón coa atmosfera terrestre, creando as cores vibrantes das auroras boreais. Normalmente, as luces forman unha forma oval ao redor do Polo Norte, pero durante unha actividade intensa, a aurora pode estenderse ata o sur ata Irlanda.

Se estás ansioso por ver a aurora, é fundamental atopar un lugar lonxe das luces creadas polo home. Vivir nunha cidade ou cidade só pode permitirche ver as principais pantallas, mentres que estar no campo cunha contaminación lumínica mínima pode proporcionar unha mellor visión. Astronomy Ireland ofrece un servizo de alerta de auroras que prevé a probabilidade de avistamentos en función da actividade solar.

Lembra que os ceos despexados son esenciais para presenciar as auroras boreais, así que estea atento ás condicións meteorolóxicas. Aínda que Irlanda experimenta ocasionalmente un tempo nubrado e chuvioso, aínda hai oportunidades para albiscar este impresionante fenómeno natural. Mantente atento ás futuras alertas de auroras e fai plans para experimentar a maxia das auroras boreais no teu propio xardín.

Fonte: Belfast Live (sen URL proporcionados)