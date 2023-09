A estrela destrozada e consumida repetidamente polos buracos negros confunde aos astrónomos

Astrónomos da Universidade de Leicester fixeron un descubrimento intrigante: unha estrela similar ao noso Sol está sendo destruída e consumida repetidamente por un buraco negro situado a 500 millóns de anos luz de distancia. Este evento dramático dá lugar a explosións regulares de luz que ocorren aproximadamente cada 25 días. Normalmente, os estalidos de buracos negros, coñecidos como eventos de interrupción das mareas, ocorren cando un buraco negro devora unha estrela. Non obstante, neste caso, as emisións suxiren que as estrelas só están sendo destruídas parcialmente, co proceso que se repite unha e outra vez.

As observacións revelaron dous tipos de arrebatos: os que ocorren cada poucas horas e os que ocorren aproximadamente unha vez ao ano. A regularidade das emisións neste caso concreto situouse entre os dous extremos, indicando un fenómeno único. En lugar de decaer como se esperaba, a estrela, chamada Swift J0230, brillaría intensamente durante un período de sete a dez días e despois apagaría de súpeto, repetindo este ciclo cada 25 días.

O estudo, publicado na revista Nature Astronomy, non só proporciona información sobre como os buracos negros perturban as estrelas en órbita, senón que tamén descobre unha nova clase de estrelas parcialmente perturbadas. O doutor Robert Eyles-Ferris, un doutorado recente da Universidade de Leicester, subliña a importancia deste achado ao afirmar: "Swift J0230 é unha adición emocionante á clase de estrelas parcialmente perturbadas".

O autor principal do estudo, o doutor Phil Evans, destaca que esta é a primeira vez que os científicos observan que unha estrela como o sol é destruída e consumida repetidamente por un buraco negro de pouca masa. Os modelos do estalido Swift J0230 indican que a estrela ten un tamaño similar ao sol e orbita un camiño elíptico arredor dun buraco negro de pouca masa no centro da súa galaxia. Crese que aproximadamente tres masas terrestres de material foron arrancadas da atmosfera de Swift J0230 e quentáronse ao caer ao buraco negro, alcanzando temperaturas duns 2,000,000 °C. Esta calor intensa libera unha abundancia de raios X, detectados inicialmente polo Observatorio Swift Neil Gehrels da NASA.

Os investigadores estiman que o buraco negro responsable destes fenómenos é relativamente pequeno en comparación cos buracos negros supermasivos, cunha masa que oscila entre 10,000 e 100,000 veces a do sol. O descubrimento do Swift J0230 foi posible grazas ao uso dunha nova ferramenta desenvolvida polo equipo de Leicester, chamada detector de transitorios. O doutor Kim Page, que colaborou no estudo, espera que haxa moitos máis obxectos celestes como Swift J0230 esperando ser descubertos, grazas á súa nova ferramenta de caza de transitorios.

Esta investigación innovadora arroxa luz sobre as actividades misteriosas e impresionantes que ocorren nas proximidades dos buracos negros. O descubrimento de Swift J0230 achéganos un paso máis á comprensión destes enigmáticos fenómenos cósmicos.

