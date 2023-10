Detectouse unha potente ráfaga de radio desde unha galaxia distante

Os astrónomos fixeron un descubrimento innovador ao detectar unha explosión de radio rápida (FRB) dunha galaxia distante que viaxou oito mil millóns de anos luz para chegar á Terra. Este FRB particular é máis poderoso e orixinouse de moito máis lonxe que calquera rexistrado anteriormente, xa que ocorreu cando o universo tiña menos da metade da súa idade actual. A causa dos FRB segue sendo un misterio, con teorías que van desde a vida alieníxena ata as magnetares, que son estrelas mortas altamente magnéticas.

A explosión de radio foi detectada polo radiotelescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) en Australia Occidental. Liberou tanta enerxía en menos dun milisegundo como o sol emite durante 30 anos. Aínda que centos de miles de FRB poderían estar producindo no ceo diariamente, só se detectaron ao redor de mil, sendo as orixes de só 50 identificadas. Para rastrexar a orixe da última explosión, os astrónomos utilizaron o Very Large Telescope en Chile e descubriron que procedía dunha galaxia que puido estar fusionándose con outras galaxias, creando potencialmente o magnetar.

Ademais de desvelar o misterio dos FRB, os científicos esperan utilizalos como ferramenta para explorar os misterios do universo. Os FRB están impresos coa sinatura do gas polo que viaxan, proporcionando aos científicos unha forma de medir a cantidade de materia na rede cósmica e determinar o peso total do universo. Non obstante, para obter unha medición máis precisa, haberá que observar centos de FRB máis utilizando radiotelescopios avanzados que se espera que entren en funcionamento nun futuro próximo.

Este descubrimento innovador achéganos a comprender as orixes dos FRB e da rede cósmica. Con máis investigacións e avances na tecnoloxía, os científicos cren que descubrirán máis segredos do universo.

