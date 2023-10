O obxecto máis brillante visible desde a Terra: BlueWalker 3 Communications Satellite

By

Os científicos descubriron que un dos obxectos máis brillantes visibles desde a Terra non é unha estrela nin un planeta, senón un satélite de comunicacións que se asemella a un bloque Tetris. BlueWalker 3, construído por AST SpaceMobile, ten un brillo aparente máximo á par de Procyon e Achernar, dúas das estrelas máis brillantes do ceo nocturno.

A visibilidade de BlueWalker 3 varía, pero unha vez que se desprega a súa matriz de 64 m2, pódese ver tanto en ceos escuros como urbanos. Non obstante, en ambientes urbanos, a visibilidade limítase a cando o satélite pasa por riba. A aparencia deste satélite é algo máis que unha curiosidade; grandes constelacións de satélites artificiais brillantes en órbita terrestre baixa (LEO) supoñen importantes desafíos para a astronomía terrestre.

O brillo reflexivo destes satélites crea raias que poden ser difíciles ou imposibles de eliminar das imaxes do telescopio, afectando así á recuperación dos datos. A astronomía baseada no espazo tamén se ve afectada por estes satélites, xa que o telescopio Hubble foi testemuña dunha crecente interferencia das raias de Starlink debido á súa posición por debaixo da constelación de Internet dos satélites.

Están a facerse esforzos para mitigar o impacto deste tipo de satélites, pero a tendencia cara a satélites máis grandes e brillantes segue crecendo. BlueWalker 3 é só o comezo, xa que está prevista unha constelación de satélites chamada BlueBirds.

Outra preocupación é a posible interferencia causada polas radiofrecuencias utilizadas polo BlueWalker 3, que son similares ás utilizadas para a radioastronomía. Esta interferencia podería dificultar os estudos científicos do universo.

Nun estudo publicado na revista Nature, investigadores de varios países colaboraron para observar o ceo nocturno e investigar o impacto do BlueWalker 3. Descubriron que a distancia do satélite á Terra tamén xoga un papel no seu brillo. Os satélites en LEO parecen moito máis brillantes que os satélites xeoestacionarios.

Aínda que o brillo reflexivo redúzase por debaixo do nivel visible a simple vista, aínda pode haber problemas. O efecto acumulado de centos de miles de satélites en LEO aumentará o brillo de fondo do ceo.

Este estudo súmase á crecente preocupación polo aumento do brillo do ceo nocturno debido aos obxectos artificiais. Os investigadores defenden limitacións nos satélites de baixa altitude para reducir a contaminación lumínica e salvagardar a capacidade de estudar o ceo nocturno.

Fontes:

- Natureza (xornal)

– Dr Jeremy Tregloan-Reed, Universidade de Atacama en Chile