As constelacións de satélites de órbita baixa terrestre (LEO), como Starlink de Elon Musk e a raza recentemente incorporada a Amazon, están causando un dano importante á investigación científica. Estes satélites, antes eloxiados polo seu potencial para proporcionar cobertura global de banda ancha, agora están a producir contaminación lumínica que obstaculiza moito o estudo do ceo nocturno. A pesar dos esforzos para diminuír o brillo destes satélites, os científicos descubriron que aínda superan os límites de brillo recomendados máis do dobre.

Un estudo recente publicado na revista Nature destacou como un prototipo do enxame BlueBird de AST SpaceMobile converteuse nun dos obxectos máis brillantes do ceo. Outro estudo demostrou ademais que ata os satélites escuros aínda son significativamente máis brillantes do que os astrónomos consideran aceptable para minimizar a interferencia coa ciencia espacial.

Os astrónomos que participaron nunha conferencia organizada polo Centro para a Protección do Ceo Escuro e Silencioso da Interferencia das Constelacións de Satélites da Unión Astronómica Internacional expresaron a súa preocupación polo empeoramento dos efectos destes satélites na investigación do ceo nocturno. A pesar dos intentos de escurecer os seus satélites, o brillo segue sendo un problema persistente. Os sistemas de seguimento existentes para os satélites LEO son caros e carecen de escalabilidade.

Os reguladores tardaron en abordar estas preocupacións, baseándose principalmente en directrices voluntarias que non proporcionan restricións significativas. Ademais, hai dúbidas sobre se o dano causado á investigación científica está xustificado polos beneficios da mellora do acceso á banda ancha en áreas remotas. Os sistemas de satélite LEO, aínda que permiten a conectividade en rexións illadas, teñen notables limitacións de capacidade, a diferenza das redes sen fíos de fibra ou 5G.

Starlink, por exemplo, actualmente atende a 1.5 millóns de usuarios en todo o mundo, mentres que millóns nos Estados Unidos aínda non teñen acceso a unha banda ancha asequible. O alto custo da internet vía satélite limita a súa capacidade para resolver problemas máis amplos de conectividade. Ademais, hai plans para lanzar decenas de miles de satélites máis ao espazo, exacerbando aínda máis a contaminación lumínica e as súas consecuencias na investigación científica.

