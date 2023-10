O atlas da galaxia de Siena: un mapa completo do cosmos

O Siena Galaxy Atlas (SGA) é un mapa completo do cosmos que inclúe a distancia, a localización e o perfil químico de 380,000 galaxias na metade do ceo nocturno. Desenvolvido por un equipo de astrónomos coa enquisa de herdanza do Instrumento espectroscópico de enerxía escura (DESI), o SGA combina datos de tres enquisas de gran variedade realizadas entre 2014 e 2017. O mapa ofrece información precisa sobre as localizacións, formas e tamaños de centos de miles de grandes galaxias.

Antes da creación da SGA, as compilacións anteriores de galaxias contiñan entradas inexactas, como posicións e tamaños incorrectos das galaxias, así como entradas que non eran galaxias senón estrelas ou artefactos. O SGA elimina estes erros para unha gran parte do ceo e mellora as medidas de brillo das galaxias, algo que antes non estaba dispoñible de forma fiable para unha mostra deste tamaño.

O SGA é un recurso valioso para os astrónomos que estudan a formación de galaxias e a estrutura do Universo. Axuda a proporcionar unha imaxe completa do cosmos e apoia máis investigacións. As enquisas de todo o ceo como a SGA permiten aos científicos identificar patróns amplos nunha poboación de obxectos, poñer novos descubrimentos en contexto e identificar candidatos para observacións centradas.

Os datos para o SGA proceden de varios telescopios, incluíndo a cámara de enerxía escura, a cámara Mosaic3 e a Pequín-Arizona Sky Survey. Estas enquisas captaron imaxes en lonxitudes de onda ópticas e infravermellas, cubrindo unha área de 20,000 graos cadrados, que é case a metade do ceo nocturno. A SGA tamén é a primeira enquisa que ofrece datos sobre os perfís luminosos das galaxias.

O SGA, que recibe o nome do Siena College de Nova York, está dispoñible gratuitamente en liña tanto para astrónomos profesionais como para o público. Ademais da súa utilidade científica, o atlas contén numerosas imaxes de fermosas galaxias, polo que é un recurso valioso para quen estea interesado en explorar o noso recuncho do Universo.

Fontes:

- NOIRLab

– A nave espacial Gaia da ESA

– Enquisa de herdanza de instrumentos espectroscópicos de enerxía escura (DESI).

- Cámara de enerxía escura (DECam)

– Cámara Mosaic3

- Pequín-Arizona Sky Survey (BASS)

– Satélite Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) da NASA