O novo método usa estrelas RR Lyr de dobre período para medir as distancias das galaxias

Os astrónomos desenvolveron un novo método para medir con precisión as distancias das galaxias utilizando estrelas RR Lyr de dobre período. Este método elimina a necesidade de observacións espectroscópicas e ten o potencial de aumentar a mostra de galaxias con distancias precisas en máis de 20 veces.

As estrelas RR Lyr son variables pulsantes que son 100 veces máis brillantes que o noso Sol e teñen máis do dobre de idade. Poden servir como unha "vela estándar" para medir as distancias das galaxias debido á relación entre o seu período de pulsación e a luminosidade. Estas estrelas foron moi utilizadas para medir distancias, xunto coas clásicas Cefeidas, para galaxias próximas a nós.

Nun estudo recente publicado na revista Nature Astronomy, astrónomos dos Observatorios Astronómicos Nacionais da Academia Chinesa de Ciencias propuxeron utilizar estrelas RR Lyr de dobre período para medir as distancias das galaxias cun erro de distancia optimizado do 1-2%.

As estrelas RR Lyr de dobre período son únicas porque presentan pulsacións con máis dun período. Os dous períodos están asociados con propiedades estelares como a masa e a abundancia de elementos. Ao estudar estes dous períodos, os astrónomos poden establecer unha relación período-luminosidade independente da abundancia elemental, permitindo medicións de distancia baseadas unicamente na fotometría.

Este novo método proporciona unha forma de obter medidas de distancia de galaxias próximas só a partir da fotometría, sen depender de observacións espectroscópicas. Segundo o doutor Licai Deng, investigador principal da NAOC e coautor do estudo, este método ten o potencial de aumentar a mostra de galaxias con medidas de distancia de alta precisión nun factor de 20 ou máis.

As estrelas RR Lyr de dobre período non só proporcionan medidas de distancia precisas, senón tamén información valiosa sobre abundancias elementais. No futuro, coa chegada de telescopios avanzados como o Telescopio da Estación Espacial China e o Observatorio Vera C. Rubin, espérase que se descubran decenas de miles de estrelas RR Lyr de dobre período nas galaxias próximas. Ao utilizar o método de medición da distancia baseado nestas estrelas, os astrónomos esperan crear un mapa intuitivo 3D do Grupo Local e obter unha constante de Hubble de alta precisión.

En xeral, o uso de estrelas RR Lyr de dobre período como indicadores de distancia ofrece unha vía prometedora para avanzar na comprensión do cosmos e das vastas galaxias que hai no seu interior.

Fontes:

– Chen, X., Zhang, J., Wang, S. e Deng, L. (2023). O uso de estrelas RR Lyrae de modo dobre como indicadores robustos de distancia e metalidade. Astronomía da natureza.

– Crédito da imaxe: NAOC