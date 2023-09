Os astrónomos atopan os posibles buracos negros máis próximos á Terra no cúmulo de Híades

Os astrónomos propuxeron que os buracos negros máis próximos á Terra poderían estar á espreita no Cúmulo das Híades, que está situado a aproximadamente 150 anos luz de distancia do sol. Este descubrimento suxire que estes buracos negros puideron ser expulsados ​​do cúmulo hai millóns de anos e que agora están deambulando só pola galaxia. En comparación co burato negro máis próximo coñecido anteriormente, estes novos candidatos estarían unhas dez veces máis preto da Terra.

O Cúmulo das Híades é un cúmulo aberto, formado por centos de estrelas da constelación de Touro. Os cúmulos abertos son grupos de estrelas que se cre que se formaron ao mesmo tempo a partir da mesma nube de gas e po. Como resultado, as estrelas dentro destes cúmulos comparten características comúns en canto a composicións químicas e idades.

Para investigar a presenza potencial de buracos negros no Clúster das Híades, un equipo de investigadores dirixido por Stefano Torniamenti da Universidade de Padua realizou simulacións do movemento e evolución das estrelas dentro do cúmulo. Estas simulacións incluíron buracos negros, e os resultados comparáronse coas observacións realizadas polo telescopio espacial Gaia sobre as velocidades e posicións das estrelas no cúmulo.

Os investigadores chegaron á conclusión de que os modelos de simulación que mellor se adaptaban ás observacións incluían dous ou tres buracos negros dentro do cúmulo. Ademais, as simulacións que explicaron que os buracos negros foron expulsados ​​das Híades hai non máis de 150 millóns de anos tamén se aliñaron cos datos de Gaia. Isto suxire que se os buracos negros fosen expulsados ​​violentamente do cúmulo, a súa existencia previa aínda sería evidente na poboación estelar.

Aínda que os buracos negros xa abandonaron as Híades, as simulacións indican que seguirían sendo os buracos negros máis próximos á Terra. Os rexistros anteriores dos buracos negros máis próximos á Terra, Gaia BH1 e Gaia BH2, foron descubertos este ano e están situados a 1,560 e 3,800 anos luz de distancia respectivamente. En comparación, os posibles buracos negros no Clúster de Hyades estarían moito máis próximos.

A investigación destaca o impacto do telescopio espacial Gaia, que permitiu aos astrónomos estudar por primeira vez as posicións individuais e os movementos das estrelas en cúmulos como as Híades. Ao medir con precisión as posicións e os movementos de miles de millóns de estrelas, Gaia permite detectar influencias gravitatorias de obxectos ocultos como os buracos negros.

Os resultados deste estudo arroxan luz sobre a presenza e distribución dos buracos negros na galaxia e contribúen a unha mellor comprensión da evolución dos cúmulos estelares. A investigación publicouse no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

