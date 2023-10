Novas perspectivas sobre ráfagas de radio rápidas e terremotos

By

Un estudo recente realizado pola Universidade de Tokio proporcionou novas perspectivas sobre o misterioso fenómeno coñecido como ráfagas rápidas de radio (FRBs) ao establecer paralelismos cos terremotos. Os FRB son ráfagas intensas de enerxía de radio que poden durar só milisegundos e orixinarse do espazo profundo. A causa exacta e a orixe dos FRB seguen sendo esquivas, pero esta investigación suxire que os "terremotos estelares" nas estrelas de neutróns poderían ser os responsables.

As estrelas de neutróns son estrelas incriblemente densas que se forman cando colapsan as estrelas superxigantes, deixando atrás un núcleo pequeno e denso. Os magnetares, un tipo de estrela de neutróns con campos magnéticos fortes, foron observados emitindo FRB. O concepto de terremotos en superficies magnetares, semellante aos terremotos na Terra, ofrece unha explicación plausible para a aparición de FRB.

O equipo de investigación comparou datos de FRB, terremotos e erupcións solares. Atoparon distintas semellanzas entre os FRB e os terremotos, especialmente en termos de ocorrencia de réplicas e a diminución das taxas de réplicas ao longo do tempo. Por outra banda, houbo diferenzas notables entre os FRB e as erupcións solares. Esta análise contradí estudos anteriores e arroxa unha nova luz sobre a natureza dos FRB.

Este descubrimento ten o potencial de remodelar a nosa comprensión dos terremotos, a materia de alta densidade e a física nuclear. Ao estudar os FRB e a súa conexión cos terremotos estelares, os científicos poden obter información valiosa sobre o comportamento da materia densa e a dinámica da física nuclear.

A investigación da Universidade de Toquio utilizou datos do Telescopio Esférico de Apertura de Cincocentos metros (FAST) en China e do Telescopio Arecibo agora desmantelado en Porto Rico. Estes grandes telescopios dun só prato proporcionaron información crucial para o estudo.

De cara adiante, máis investigacións sobre a conexión entre os FRB e os terremotos estelares poderían desbloquear novos descubrimentos sobre os misterios do noso universo. Ao desvelar os segredos das rápidas ráfagas de radio, os científicos poden, en última instancia, profundar na nosa comprensión do cosmos e do seu funcionamento interno.

