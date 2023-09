Evolución espectral de XTE J1810–189 investigada por astrónomos

Astrónomos europeos utilizaron o Explorador de composición interior de estrelas de neutrones (NICER) a bordo da Estación Espacial Internacional (ISS) para realizar análises espectrales de XTE J1810–189, un binario de raios X de baixa masa. Os seus descubrimentos, publicados no servidor de preimpresión arXiv, proporcionan información valiosa sobre a evolución espectral deste sistema.

Os binarios de raios X (XRB) consisten nunha estrela normal ou unha anana branca que transfire masa a unha estrela de neutróns compacta ou a un burato negro. Os binarios de raios X de baixa masa (LMXB) e os binarios de raios X de alta masa (HMXB) distínguense en función da masa da estrela compañeira.

XTE J1810–189 é unha estrela de neutróns LMXB cunha distancia estimada entre 11,400 e 28,400 anos luz. Presenta un comportamento transitorio, alternando entre fases de reposo e períodos de aumento da emisión de raios X debido á acreción na estrela de neutróns.

Durante unha explosión de raios X en setembro de 2020, astrónomos dirixidos por Arianna Manca da Universidade de Cagliari en Italia observaron XTE J1810–189 para investigar a súa evolución espectral. Os investigadores analizaron os datos de 33 observacións MAIOR, e 23 delas proporcionaron estatísticas suficientes para a análise espectral.

O estudo revelou que a maioría das observacións poderían estar ben axustadas por un compoñente comptonizado térmicamente que variou lixeiramente ao longo do tempo. O índice de fotóns deste compoñente alcanzou o seu valor máis alto preto do final do estalido. Determinouse que a temperatura do corpo negro Comptonizado era de aproximadamente 0.6 keV.

Son necesarias máis investigacións para determinar se os fotóns sementes para o compoñente de comptonización se orixinan do disco de acreción ou da estrela de neutróns. Os investigadores concluíron que o XTE J1810–189 non alcanzou un estado alto/suave completo durante o estalido e tiña unha luminosidade máxima medida de aproximadamente un undecillón de erg/s.

As observacións NICER tamén descubriron a presenza de explosións termonucleares durante a fase de explosión, o que indica a presenza dunha estrela de secuencia principal rica en hidróxeno dentro do sistema.

En resumo, o estudo proporciona información valiosa sobre a evolución espectral de XTE J1810–189 utilizando datos NICER. Necesítanse máis investigacións para comprender completamente a orixe do compoñente Comptonization e a natureza do sistema.

– Manca, A., et al. (2023). Análise espectral do LMXB XTE J1810-189 con datos NICER. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831