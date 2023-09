Os astrónomos descobren unha enorme "burbulla de galaxias" que data do Big Bang

Un equipo de astrónomos internacionais fixo un descubrimento innovador: un resto fosilizado de pouco despois do Big Bang coñecido como a "burbulla das galaxias". Esta estrutura cósmica inimaxinablemente enorme mide mil millóns de anos luz de diámetro, o que a fai 10,000 veces máis ancha que a nosa galaxia Vía Láctea. O descubrimento proporciona unha imaxe máis clara da taxa de expansión do universo e podería revolucionar a cosmoloxía.

A burbulla, que está centrada a uns 820 millóns de anos luz da nosa propia galaxia, considérase un achado significativo. Segundo Cullan Howlett, membro do equipo de investigación, a burbulla é un fósil da época do Big Bang cando se formou o universo, e empequeñece moitas estruturas coñecidas, como a Gran Muralla de Sloan e o supercúmulo de Bootes.

O descubrimento tamén confirma un fenómeno descrito por primeira vez en 1970 por Jim Peebles, un cosmólogo canadense-estadounidense. Peebles teorizou que a agitación da gravidade e da radiación no universo primixenio creou ondas sonoras chamadas oscilacións acústicas bariónicas, que á súa vez crearon burbullas mentres se ondulaban polo plasma. O proceso detívose aproximadamente 380,000 anos despois do Big Bang cando o universo arrefriouse e a forma das burbullas conxelouse. Co paso do tempo, estas burbullas creceron a medida que o universo se expandía.

A burbulla descuberta recentemente é a primeira oscilación acústica bariónica coñecida. Os astrónomos chamárona Ho'oleilana, que significa "enviou murmurios de espertar" en hawaiano, en referencia ao canto de creación do que deriva o seu nome.

Este achado significativo non só arroxa luz sobre o universo primitivo, senón que tamén suxire que o universo se expandiu máis do que se prevía orixinalmente. Os investigadores cren que o descubrimento desta burbulla masiva de galaxias podería levar a un gran cambio no campo da cosmoloxía, requirindo potencialmente unha re-avaliación do modelo actual do universo.

Fontes:

– A Revista Astrofísica

– Escola de Matemáticas e Física da Universidade de Queensland

– Comisión de Enerxía Atómica de Francia

- Universidade de Hawai