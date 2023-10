Os astrónomos descobren a ráfaga de radio rápida (FRB) máis distante e enérxica ata agora

Recentemente, os astrónomos fixeron un descubrimento emocionante ao detectar a ráfaga de radio rápida (FRB) máis distante e enerxética xamais observada. Esta remota explosión de ondas de radio cósmicas durou menos dun milisegundo, coa súa fonte situada nunha galaxia tan afastada que tardou oito mil millóns de anos en chegar a súa luz. A detección deste FRB, denominado FRB 20220610A, foi posible grazas ao Very Large Telescope (VLT) do Observatorio Europeo Austral (ESO).

Non só este FRB foi o máis distante xamais observado, senón que tamén emitiu unha cantidade extraordinaria de enerxía. De feito, lanzou o equivalente á emisión total do Sol nun lapso de 30 anos, pero só nunha fracción de segundo. O descubrimento deste poderoso FRB ten implicacións significativas para a nosa comprensión do universo.

Unha das principais ideas desta observación é que os FRB poden usarse para medir a materia que falta entre galaxias. Os métodos actuais de estimación da masa do universo dan respostas contradictorias e desafían o modelo estándar da cosmoloxía. Non obstante, estudando os FRB, os astrónomos poden obter información valiosa sobre a distribución da materia no cosmos.

Ryan Shannon, profesor da Universidade Tecnolóxica de Swinburne e co-investigador principal do estudo, explica que a materia que falta no universo pode estar agochada no espazo entre galaxias. Este asunto pode estar tan quente e difuso que é difícil de detectar mediante técnicas convencionais. Non obstante, as ráfagas de radio rápidas teñen a capacidade de penetrar ata as rexións máis baleiras do espazo e "ver" o material ionizado. Isto permite aos investigadores medir a cantidade de materia entre galaxias, proporcionando unha forma única de pesar o universo.

O descubrimento deste FRB distante e enérxico é un fito significativo na nosa exploración do cosmos. Ao estudar estes misteriosos sinais cósmicos, os astrónomos seguen descubrindo novas ideas sobre a composición e evolución do universo. Os resultados deste estudo foron publicados na revista Science.

