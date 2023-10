Científicos captan unha vista sen precedentes do chorro de plasma de Blazar

Usando unha rede de radiotelescopios na Terra e no espazo, os astrónomos capturaron a vista máis detallada nunca dun chorro de plasma dun buraco negro supermasivo. O chorro, que é emitido por un blazar coñecido como 3C 279, viaxa a case a velocidade da luz e presenta patróns complicados e retorcidos preto da súa orixe. Estes patróns desafían a teoría estándar que se utilizou durante 40 anos para explicar como se forman e evolucionan estes chorros ao longo do tempo.

Un equipo de investigadores, incluídos científicos do Instituto Max Planck de Radioastronomía (MPIfR) en Bonn, Alemaña, xogou un papel importante nas observacións. Combinaron os datos de todos os telescopios participantes para crear un telescopio virtual cun diámetro efectivo duns 100,000 quilómetros.

Os blazars son unha subclase de núcleos galácticos activos que consisten en galaxias cun buraco negro supermasivo central que acumula materia desde un disco circundante. Estes obxectos emiten poderosa radiación electromagnética e están entre as fontes máis brillantes do cosmos. Cerca do 10% dos núcleos galácticos activos, clasificados como quásares, xeran chorros de plasma relativistas.

A rexión máis interna do chorro do blazar 3C 279 agora foi capturada cunha resolución angular sen precedentes pola misión RadioAstron. O equipo de investigación detectou filamentos helicoidais notablemente regulares dentro do chorro, o que suxire a necesidade de revisar os modelos teóricos existentes utilizados para explicar a produción de chorros nas galaxias activas.

"É a primeira vez que vemos filamentos deste tipo tan preto da orixe do chorro, e dinnos máis sobre como o buraco negro dá forma ao plasma", explica Antonio Fuentes, investigador do Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). ) en Granada, España. "O chorro interior tamén foi observado por outros dous telescopios, o GMVA e o EHT, a lonxitudes de onda moito máis curtas, pero non puideron detectar as formas filamentosas porque eran demasiado débiles e demasiado grandes para esta resolución".

O descubrimento destaca a importancia de utilizar diferentes telescopios para capturar diferentes características dos obxectos celestes. Ao estudar estes intrincados filamentos e comprender as forzas que inflúen no plasma, os astrónomos esperan obter información valiosa sobre a física dos buracos negros e a formación de chorros no universo.

Preguntas máis frecuentes

Que é un blazar?

Un blazar é un tipo de núcleo galáctico activo que emite poderosa radiación electromagnética. Consiste nun buraco negro supermasivo central que acumula materia desde un disco circundante.

Que son os chorros de plasma relativistas?

Os chorros de plasma relativistas son fluxos de partículas cargadas de alta enerxía que viaxan a velocidades próximas á da luz. Son emitidos por certos tipos de núcleos galácticos activos, como os blazars e os quásares.

Cal é a misión de RadioAstron?

A misión RadioAstron é unha misión espacial que utiliza un radiotelescopio en órbita para capturar imaxes de alta resolución de obxectos celestes. Proporcionou aos científicos vistas sen precedentes das estruturas interiores dos jets blazar.

Como se forman os filamentos helicoidais do chorro de plasma?

Pénsase que os filamentos helicoidais do chorro de plasma do blazar 3C 279 son causados ​​polas inestabilidades que se desenvolven no chorro de plasma. Estas irregularidades ocorren como resultado da interacción entre as poderosas forzas próximas ao buraco negro e o medio circundante.

Cales son as implicacións deste descubrimento?

O descubrimento destes filamentos helicoidais desafía os modelos teóricos existentes utilizados para explicar a formación e evolución dos chorros nas galaxias activas. Ao estudar estas estruturas, os astrónomos esperan obter unha comprensión máis profunda da física dos buracos negros e dos mecanismos detrás da produción de chorros.