Nova cámara lunar portátil probada para misións lunares

Unha nova cámara desenvolvida pola Axencia Espacial Europea (ESA) e a NASA foi sometida a probas exitosas en ambientes lunares na Terra. A Cámara Lunar Universal Handheld (HULC), feita a partir de cámaras dispoñibles, púxose a proba en Lanzarote, España, no marco do programa de formación PANGEA.

En preparación para a próxima misión Artemis 3 da NASA, que ten como obxectivo aterrar humanos na Lúa en 2025, os astronautas da tripulación internacional simularon escenarios lunares para avaliar as capacidades da cámara. Estes escenarios incluíron a luz do día e as escuras covas volcánicas, que ofrecen condicións extremas similares ás que se atopan na Lúa.

As cámaras HULC modificáronse para soportar o duro ambiente lunar, como as variacións térmicas extremas, a falta de presión atmosférica, os efectos da radiación e o po lunar abrasivo. A cámara estaba equipada cunha manta protectora contra o po e a protección térmica e contaba con botóns ergonómicos deseñados para axudar aos astronautas que usarán luvas e traxes espaciais voluminosos.

O obxectivo principal da proba foi seleccionar as lentes máis adecuadas e as configuracións correspondentes. Usando a cámara no campo, o equipo puido asegurarse de que as fotos tivesen a resolución, profundidade de campo e exposición adecuadas para maximizar os resultados científicos.

En comparación coas cámaras utilizadas durante a misión Apollo 11, a cámara HULC será a primeira cámara portátil sen espello utilizada no espazo. A diferenza dos seus predecesores, a cámara Artemis ofrecerá unha calidade de imaxe superior en condicións de pouca luz e a capacidade de gravar vídeo.

Espéranse probas posteriores do prototipo da cámara lunar, con plans de voar unha versión á Estación Espacial Internacional para experimentación adicional en órbita. O deseño e a interface da cámara seguirán evolucionando para mellorar o seu rendemento para a misión Artemis 3.

FAQ

Por que se está probando a cámara en ambientes lunares na Terra?

Probar a cámara en escenarios lunares simulados permite aos astronautas avaliar as súas capacidades e garantir que pode soportar as condicións extremas da Lúa.

Como se usará a cámara durante futuras misións á Lúa?

A cámara terá un papel crucial na documentación dos descubrimentos científicos durante futuras misións lunares. Permitirá aos astronautas capturar imaxes detalladas da paisaxe lunar e gravar vídeos para axudar na súa investigación.

Que modificacións se fixeron nas cámaras dispoñibles para as condicións lunares?

As cámaras modificáronse para soportar as variacións térmicas, a falta de presión atmosférica, os efectos da radiación e o po lunar abrasivo. Estaban equipados cunha manta protectora contra o po e a protección térmica e contaban con botóns ergonómicos para un fácil uso con luvas e traxes espaciais voluminosos.

Como se compara a cámara HULC coas cámaras utilizadas durante a misión Apollo 11?

A cámara HULC é a primeira cámara portátil sen espello que se utiliza no espazo. Ofrece unha calidade de imaxe superior en condicións de pouca luz e a capacidade de gravar vídeo, da que carecían as cámaras da era Apolo.