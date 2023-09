O astronauta da NASA e os cosmonautas rusos regresan a casa despois dunha misión espacial dun ano

By

Un astronauta da NASA e dous cosmonautas rusos regresaron á Terra con seguridade despois de pasar máis dun ano no espazo. O trío, formado polo astronauta estadounidense Frank Rubio e os cosmonautas rusos Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, aterrou nunha zona remota de Casaquistán nunha cápsula Soyuz. O seu paseo orixinal foi danado polos restos espaciais, o que fixo que estenderan a súa misión a 371 días.

Frank Rubio ten agora o récord do voo espacial máis longo dos Estados Unidos, superando o récord anterior marcado por Mark Vande Hei. Porén, o récord mundial do voo espacial máis longo aínda pertence a Rusia, cunha duración de 437 días establecida a mediados dos anos noventa.

A viaxe de regreso fíxose cunha cápsula Soyuz de substitución, xa que a cápsula orixinal estaba danada e perdeu todo o seu refrixerante. Os enxeñeiros rusos sospeitan que os restos espaciais perforaron o radiador da cápsula orixinal. Preocupado pola seguridade da electrónica e dos ocupantes, tomouse a decisión de devolver a cápsula baleira.

Os substitutos dos astronautas chegaron á Estación Espacial Internacional hai case dúas semanas, poñendo fin á súa inesperada aventura. O novo comandante da estación espacial, Andreas Mogensen, expresou o seu alivio polo seu regreso a salvo.

Ao tocar en Casaquistán, os astronautas foron recuperados en helicóptero e expresaron a súa alegría por estar de volta na Terra. Frank Rubio, que tamén é médico do exército e piloto de helicópteros, compartiu que o aspecto psicolóxico de pasar tanto tempo no espazo era máis difícil do previsto. A pesar de perder importantes fitos familiares, os astronautas completaron con éxito a súa misión, viaxando 157 millóns de quilómetros e dando voltas á Terra case 6,000 veces.

