Frank Rubio, un astronauta estadounidense, está preparado para regresar á Terra despois de completar o voo espacial máis longo dun estadounidense. Bateu o récord anterior de voo espacial continuo máis longo realizado por un estadounidense o 11 de setembro e completará un ano completo no espazo o xoves. Rubio expresou a súa expectación por reunirse coa súa familia, gozar da comida fresca e vivir o silencio á súa chegada.

Orixinalmente, Rubio estaba programada para unha misión de seis meses pero os plans cambiaron debido a unha fuga de refrixerante detectada na sonda Soyuz. Isto provocou un atraso e prolongou a súa estadía na Estación Espacial Internacional a un ano. Rubio admitiu que un ano de distancia dos seus seres queridos pasou un peaxe psicolóxico, destacando a importancia de manterse mentalmente forte no "ambiente implacable" da estación espacial.

Durante o seu tempo no espazo, Rubio traballou en varios proxectos científicos, incluíndo o estudo de como as bacterias se adaptan aos voos espaciais e como o exercicio afecta aos humanos durante misións de longa duración. Un dos seus proxectos favoritos consistiu en estudar o crecemento e desenvolvemento dunha planta de tomate, que podería proporcionar información para cultivar cultivos a maior escala no espazo.

Rubio tamén falou do compañeirismo a bordo da estación espacial e do apoio prestado aos recén chegados. Agradeceu a orientación proporcionada polos seus compañeiros de tripulación na aprendizaxe de tarefas esenciais no ambiente único do espazo.

Antes de converterse en astronauta, Rubio serviu no exército dos Estados Unidos e asistiu á facultade de medicina. Expresou tanto entusiasmo como incerteza polo seu regreso á Terra, xa que o seu corpo necesitará tempo para readaptarse aos efectos da gravidade despois dun período prolongado en gravidade cero.

