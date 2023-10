A astronauta Samantha Cristoforetti mostra como beber café no espazo

By

Un vídeo compartido pola Axencia Espacial Europea (ESA) mostra a astronauta Samantha Cristoforetti demostrando como se consume o café a bordo da Estación Espacial Internacional (ISS). Na celebración do Día Internacional do Café o 1 de outubro, Cristoforetti demostra o proceso único de beber café no espazo.

O vídeo comeza con Cristoforetti intentando tomar café dunha cunca normal, pero non sae debido á falta de gravidade. A continuación, recupera unha cunca especialmente deseñada coñecida como "copa espacial". Cristoforetti bota café na cunca espacial e bebe con éxito.

A cunca espacial especialmente deseñada forma parte da investigación Capillary Beverage realizada pola NASA. Estas copas de microgravidade recollen datos sobre o movemento pasivo de fluídos complexos e axudan aos enxeñeiros a comprender a física dos fluídos capilares. O deseño único da cunca utiliza tensión superficial, condicións de humectación e xeometría especial para entregar o líquido ao labio da cunca.

O vídeo, compartido o 1 de outubro, obtivo case 240,000 visualizacións e máis de 1,900 gústame. Os espectadores comentaron a fascinante demostración, cun usuario de Instagram expresando o seu desexo de tomar un café tarde despois de ver o vídeo.

En xeral, o vídeo ofrece unha visión intrigante dos retos aos que se enfrontan os astronautas ao consumir bebidas cotiás no espazo e destaca as solucións innovadoras desenvolvidas para superar estes obstáculos.