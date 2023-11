Nunha escalofriante exhibición do arte da natureza, a NASA revelou unha fotografía misteriosa dunha estrutura parecida a un cranio que se asoma dentro dun pozo volcánico colosal en Chad. Esta imaxe escalofriante, tomada por un astronauta a bordo da Estación Espacial Internacional o 12 de febreiro, mostra o arrepiante "cranio" que descansa no corazón do Trou au Natron, tamén coñecido como Doon Orei, unha caldeira volcánica de 3,300 pés de ancho.

O rostro inquietante está composto por natrón, conos de cemento e sombras. Natron, unha substancia branca distintiva, xera a cor da boca, nariz e meixela esquerda do cranio. É unha mestura natural de carbonato de sodio decahidratado, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio e sulfato de sodio. Mentres tanto, os ollos e o orificio do nariz consisten en conos de cemento, que son outeiros cónicos escarpados formados ao redor de ventilacións volcánicas, que se alzan sobre a paisaxe circundante. A ominosa forma do cranio acentúase aínda máis pola sombra que proxecta o bordo do cráter.

Aínda que Trou au Natron parece desolado e carente de vida hoxe en día, unha vez foi un bullicioso lago glaciar hai aproximadamente 14,000 anos. Durante a década de 1960 descubríronse fósiles de caracois mariños e plancto baixo o seu piso cuberto de natrón, o que suxire un ecosistema acuático anterior. Ademais, durante unha expedición posterior en 120,000 identificáronse fósiles de algas que datan de 2015 anos. Sorprendentemente, Trou au Natron considérase unha das características volcánicas máis novas do macizo do Tibesti, aínda que os volcáns circundantes probablemente sexan moito máis antigos.

FAQ:

P: Que é o natron?

R: Natron é unha mestura salgada de orixe natural composta de carbonato de sodio decahidratado, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio e sulfato de sodio.

P: Que son os conos de cinder?

R: Os conos de ceniza son outeiros cónicos escarpados formados ao redor de ventilacións volcánicas, que se elevan sobre o terreo circundante.

P: Onde está Trou au Natron?

R: Trou au Natron, tamén coñecido como Doon Orei, está situado no deserto do Sahara, concretamente no macizo do Tibesti, en Chad.

P: A actividade volcánica de Trou au Natron segue en curso?

R: Aínda que Trou au Natron non está activo actualmente, está situado preto de Tarso Toussidé, que alberga un estratovolcán potencialmente activo.