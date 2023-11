Novos asteroides reciben o nome dos residentes da península de Saanich

Os entusiastas da astronomía da península de Saanich teñen algo que celebrar xa que dous veciños locais, Chris Gainor e Lauri Roche, foron homenaxeados recentemente pola Unión Internacional de Astronomía. O dúo uniuse a unha lista distinguida de 38 individuos que tiñan asteroides que levaban o seu nome, consolidando as súas contribucións ao campo.

Gainor, veciño de Sidnei, expresou a súa sorpresa ao recibir a noticia. Sinalou que esta foi unha honra única e inesperada, que aínda está intentando comprender plenamente. O seu asteroide, chamado 20041 Gainor, reside no principal cinto de asteroides entre Marte e Xúpiter, completando unha órbita arredor do Sol cada catro anos.

Cunha experiencia impresionante que abarca o xornalismo, a presidencia da Royal Astronomical Society of Canada e a autoría de numerosos libros e artigos sobre exploración espacial, Gainor considera este honor como un recoñecemento ao seu amplo traballo. Recoñece humildemente a importancia da súa contribución ao campo.

Roche, un residente de Brentwood Bay, dedicou décadas a educar á xente sobre o espazo. O seu asteroide, chamado 20035 Lauriroche, aínda non foi observado debido á súa posición actual ao outro lado do sol. Gainor mencionou que mesmo cando o asteroide está máis preto da Terra, necesitaría un telescopio poderoso para velo.

Como membro activo do Observatorio Astrofísico Friends of the Dominion e antigo presidente do capítulo de Victoria da Royal Astronomical Society of Canada, Roche fixo contribucións significativas á popularización da astronomía na rexión. Gainor encomia a súa dedicación e logros.

Tanto Gainor como Roche agardan ver os seus respectivos asteroides no futuro. Gainor expresou a posibilidade de usar o telescopio do Observatorio Astrofísico Dominion para observar o seu asteroide cando estea mellor posicionado para a visibilidade.

Esta honra non só destaca os logros destes veciños da zona, senón que tamén pon unha luz sobre a paixón e dedicación que os individuos da península de Saanich teñen polo campo da astronomía.

FAQ

1. Como se chamaban estes asteroides?

A Unión Internacional de Astronomía deu o nome aos asteroides de Chris Gainor e Lauri Roche para honrar as súas contribucións ao campo da astronomía.

2. Cal é o cinto principal de asteroides?

O cinto principal de asteroides é unha rexión situada entre as órbitas de Marte e Xúpiter, onde se poden atopar numerosos asteroides.

3. Pódense ver estes asteroides desde a Terra?

Polo momento, os asteroides están ao outro lado do sol e non son visibles. Mesmo cando están máis preto, necesitan telescopios poderosos para observar.

4. Cales son os logros de Chris Gainor e Lauri Roche?

Chris Gainor ten unha formación diversa, incluíndo xornalismo, presidencia da Royal Astronomical Society of Canada e autoría de libros e artigos sobre exploración espacial. Lauri Roche dedicou décadas a educar á xente sobre o espazo e participou activamente en varias organizacións astronómicas.