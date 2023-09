O risco de que o asteroide Bennu impacte na Terra en 2182

By

Un informe recentemente publicado revela que hai unha probabilidade de 1 en 2,700 de que o asteroide Bennu, que foi rastrexado pola NASA durante case 25 anos, poida impactar a Terra no futuro. Bennu, un asteroide próximo á Terra, foi descuberto por primeira vez en 1999 e ten o potencial de derivar cara á órbita terrestre, chegando potencialmente ao planeta en setembro de 2182, segundo o equipo científico OSIRIS-REx.

Bennu fai pases próximos á Terra cada seis anos e xa tivo tres encontros próximos en 1999, 2005 e 2011. Os científicos implicados no estudo, publicado en ScienceDirect, estiman que a probabilidade de que Bennu choque realmente contra a Terra en 2182 é do 0.037% ou 1 de cada 2,700.

En outubro de 2020, a sonda espacial OSIRIS-REx da NASA, que significa Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security-Regolith Explorer, fixo historia tocando brevemente a superficie de Bennu, recollendo unha mostra e despois expulsando o asteroide. Esta misión marcou a primeira vez que a NASA recolleu con éxito unha mostra de asteroide no espazo.

O astrofísico Hakeem Oluyesi destaca que a mostra recollida de Bennu contén material puro e non contaminado que pode revelar segredos sobre as orixes do noso sistema solar. Engade que existe a posibilidade de descubrir moléculas biolóxicas ou moléculas precursoras para a vida.

Se Bennu chocase coa Terra, liberaría unha enorme cantidade de enerxía, estimada en 1,200 megatones, que é 24 veces máis poderosa que a arma nuclear artificial máis poderosa. En comparación, o asteroide que provocou a extinción dos dinosauros equivalía a 10 millóns de bombas atómicas, provocando incendios forestais, tsunamis e unha nube de po que bloqueou o sol.

É importante que os científicos sigan vixiando Bennu e mellorando a nosa comprensión da súa traxectoria para avaliar a ameaza potencial que supón para a Terra. Aínda que as posibilidades dun impacto en 2182 son relativamente baixas, destaca a necesidade de investigación e desenvolvemento continuos de estratexias para mitigar os riscos asociados aos obxectos próximos á Terra.

Fontes: ScienceDirect, IFLScience