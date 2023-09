A misión de asteroides da NASA leva a consecuencias non desexadas

By

O intento da NASA de axustar a órbita dun asteroide tivo resultados inesperados. A axencia estrelou intencionadamente a súa sonda espacial DART (Dobre Asteroid Redirection Test) contra un asteroide chamado Dimorphos, situado a aproximadamente 6.8 millóns de quilómetros de distancia da Terra. Mentres a operación tivo éxito ao alterar a órbita do asteroide, xurdiu unha consecuencia imprevista: o rumbo de Dimorphos ao redor do seu asteroide proxenitor foise reducindo.

O propósito de DART é cambiar a traxectoria ou velocidade á que orbitan os asteroides chocando con eles. No caso de Dimorphos, a NASA utilizou o impulso de DART de 14,000 millas por hora para modificar a súa órbita arredor do seu asteroide principal, Didymos. O impacto produciuse o 26 de setembro de 2022 e, para o 11 de outubro, a NASA confirmou que a órbita do asteroide se reduciu en 32 minutos.

Non obstante, o impacto tivo efectos aínda máis significativos do esperado. Jonathan Swift, un profesor de secundaria na Thatcher School de California, e os seus alumnos utilizaron o observatorio da escola para observar os resultados de DART. Descubriron que a órbita de Dimorphos estaba a diminuír aínda máis. Un mes despois da colisión, Dimorphos estaba dando voltas a Didymos dous minutos máis rápido que inmediatamente despois do impacto.

Este comportamento inesperado chamou a atención dos astrónomos, que agora traballan para comprender por que Dimorphos se comporta deste xeito. Unha explicación proposta é que o asteroide está a caer caóticamente despois de perder o seu bloqueo de marea, que anteriormente mantiña estable a súa órbita. Para recoller máis información sobre o movemento e comportamento de Dimorphos, a próxima misión da Axencia Espacial Europea, Hera, realizará un estudo detallado do cráter creado polo impacto de DART. Ademais, Hera obterá medicións máis precisas de masa e composición tanto para Dimorphos como para Didymos.

Estes descubrimentos proporcionarán información valiosa sobre como se comportan os asteroides no espazo e poden axudar a desenvolver estratexias futuras para protexer a Terra de posibles colisións de asteroides.

Fonte: NASA, NewScientist, American Astronomical Society