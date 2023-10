A NASA alerta dunha pequena probabilidade de que o asteroide Bennu choque contra a Terra en 2182

Segundo unha recente teoría da NASA, existe unha pequena posibilidade de que o asteroide Bennu choca coa Terra o 24 de setembro de 2182. Esta predición prodúcese anos despois da infame predición do calendario maia do mundo que remataba en 2012, que afortunadamente non se fixo realidade. . A NASA confirmou que aínda que as posibilidades son extremadamente pequenas, o impacto potencial provocaría unha devastación nun radio de 600 millas desde o lugar do accidente, pero non a extinción global.

Bennu, un asteroide de tipo B, ten un diámetro aproximado de 500 metros e completa unha órbita arredor do Sol cada 1.2 anos. Pasa preto da Terra cada seis anos, o que leva aos científicos a crer que hai un leve risco de colisión a finais do século XXII. O asteroide ten aproximadamente a metade do tamaño do que se cre que causou a extinción dos dinosauros.

A NASA xa está a traballar nun plan para evitar a colisión de Bennu coa Terra. Se o asteroide impactase, a forza sería equivalente á de 22 bombas atómicas. A axencia espacial pretende desenvolver estratexias para desviar ou destruír as ameazas potenciais dos asteroides no futuro.

Nas últimas noticias, o equipo de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification e Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) da NASA recolleu con éxito unha mostra de rochas e po de Bennu. Esta misión axudará aos científicos a aprender máis sobre a composición e as características dos asteroides potencialmente perigosos que poderían representar unha ameaza para a Terra.

É fundamental que os científicos sigan monitorizando e estudando asteroides próximos á Terra como Bennu para comprender mellor estes obxectos e desenvolver estratexias para protexer o noso planeta de posibles impactos. Os esforzos continuos da NASA na investigación e mitigación de asteroides destacan a importancia da defensa planetaria e a necesidade de permanecer atentos ás posibles ameazas cósmicas.

