Un asteroide máis próximo que a Lúa: o asteroide 2023 TK15 achegándose á Terra

A NASA emitiu unha alerta sobre un asteroide que pasará a Terra a unha distancia incriblemente próxima de aproximadamente 379,994 quilómetros, que está aínda máis preto que a Lúa. Espérase que o asteroide, designado como Asteroide 2023 TK15, se achegue máis preto o 20 de outubro de 2023.

O asteroide 2023 TK15 pertence ao grupo Apolo de asteroides próximos á Terra, que inclúe rochas que atravesan a Terra con semieixes maiores máis grandes que o da Terra. Estes asteroides reciben o nome do asteroide Apolo de 1862 descuberto por Karl Reinmuth. A NASA estivo rastrexando con dilixencia estes obxectos próximos á Terra para garantir a seguridade do noso planeta.

Os científicos utilizaron tecnoloxía avanzada, como o telescopio NEOWISE, Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) e Catalina Sky Survey, entre outros, para descubrir o asteroide 2023 TK15.

Viaxando a unha velocidade duns 79,085 quilómetros por hora, que é máis rápido que un transbordador espacial, o asteroide xa está en camiño. Pasará pola Terra a unha distancia de 379,994 quilómetros, máis preto que a distancia da Lúa de 384,400 quilómetros do noso planeta.

A pesar da súa achega, o asteroide 2023 TK15 considérase non ameazante debido ao seu tamaño relativamente pequeno. A NASA estima que mide entre 130 e 150 pés de ancho, aproximadamente do tamaño dun avión. Este encontro supón a primeira vez que este asteroide se clasifica como un obxecto próximo á Terra (NEO) e o Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA confirmou que non haberá enfoques futuros, calificándoo como "posiblemente o último encontro próximo".

Curiosamente, este evento segue a outros sobrevoos recentes de asteroides. O 13 de outubro, o asteroide 2023 TC1, o asteroide 2023 TB4, o asteroide 2021 NT14, o asteroide 2023 TU5 e o asteroide 2023 TD4 tamén tiveron as súas aproximacións máis próximas á Terra. Estes asteroides eran de maior tamaño e achegáronse ao planeta a unha velocidade de 1.7 millóns de quilómetros por hora.

Dado que o impacto potencial dos asteroides segue a ser un tema de preocupación, máis investigacións e esforzos de vixilancia son vitais para garantir a seguridade do noso planeta.