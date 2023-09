O misterio da gravidade: as dimensións extra poderían explicar a súa debilidade?

By

A gravidade, unha das catro forzas fundamentais do universo, ten unha debilidade peculiar en comparación coas outras tres forzas: as forzas nucleares fortes e débiles e a forza electromagnética. Cando se calculan as forzas entre partículas, a gravidade é moito máis débil, especialmente a pequenas distancias. Unha teoría proposta en 1998 suxire que a debilidade da gravidade pode deberse a que "sangra" en dimensións extra a estas pequenas distancias.

Pero que podería estar agochado nestas dimensións extra, se as existen? Para entendelo, comecemos por considerar algo máis sinxelo: a luz dunha estrela. A medida que te afastas da estrela, a luz esténdese nunha forma esférica. O brillo aparente da estrela diminúe segundo o cadrado da distancia debido á propagación da luz nunha capa esférica.

Este concepto aplícase tamén a forzas como a gravidade e o electromagnetismo. Canto máis lonxe esteas dunha fonte destas forzas, máis débil será a súa interacción contigo. A gravidade, por exemplo, segue unha lei do cadrado inverso: a forza entre dúas masas diminúe ao cadrado da distancia entre elas. Do mesmo xeito, a forza electromagnética entre dúas partículas cargadas tamén segue o mesmo patrón.

Agora, consideremos que sucedería con estes fenómenos nun universo con menos de tres dimensións espaciais. Nos sistemas de materia condensada, que limitan certos fenómenos a superficies ou liñas, podemos observar como funciona o espallamento en casos bidimensionales ou unidimensionales. Nun sistema bidimensional, os fenómenos só se estenderán como a circunferencia dun círculo, mentres que nun sistema unidimensional, non haberá ningunha extensión.

Nestes sistemas de dimensións inferiores, os sinais debilitanse máis lentamente ao aumentar a distancia, xa que hai menos dimensións polas que propagarse. Por exemplo, a luz que viaxa a través dun cable de fibra óptica unidimensional manterá o seu brillo a distancia xa que non se espalla nunha dimensión.

Aplicando este concepto á gravidade, se a gravidade se limitase a dimensións extra, explicaría a súa debilidade en comparación coas outras forzas. A materia escura, que se cre que interactúa principalmente a través das forzas gravitatorias, podería existir nestas dimensións extra, o que explica por que detectamos a súa gravidade pero non a propia materia.

Aínda que esta é unha idea especulativa que require máis investigación, ofrece unha posibilidade intrigante para comprender a natureza da gravidade e as dimensións ocultas do noso universo.

