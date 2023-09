O atlas do universo proteico: descubrindo novas familias e pregamentos de proteínas

By

Investigadores da Universidade de Basilea e do Instituto Suízo de Bioinformática SIB fixeron un descubrimento innovador no campo da ciencia das proteínas. Usando o poder da aprendizaxe profunda, identificaron centos de novas familias de proteínas e mesmo un novo pregamento de proteínas previsto. Os seus descubrimentos foron publicados na prestixiosa revista Nature.

Grazas á revolucionaria ferramenta de intelixencia artificial, AlphaFold, a predición de estruturas de proteínas con alta precisión converteuse nunha realidade. Esta ferramenta, adestrada en décadas de datos sobre proteínas, proporcionou información valiosa sobre as formas das proteínas. Só o ano pasado, AlphaFold modelou con éxito un asombroso 215 millóns de proteínas, incluídas aquelas que non foron estudadas a fondo mediante métodos experimentais.

O equipo de investigación, dirixido polo profesor Torsten Schwede e Joana Pereira, utilizou a riqueza de información de proteínas de AlphaFold para construír unha rede interactiva de 53 millóns de proteínas. Dentro desta rede, identificaron 290 novas familias de proteínas e descubriron un pregamento proteico único que se asemella á forma dunha flor.

Para facer esta rede accesible á comunidade científica, o equipo desenvolveu un recurso web interactivo chamado "Protein Universe Atlas". Esta plataforma permite que científicos, estudantes e profesores exploren a diversidade de proteínas, desde a estrutura ata a función e a evolución.

As ferramentas baseadas na aprendizaxe profunda xogaron un papel crucial neste descubrimento. Ao utilizar estas ferramentas, o equipo puido aproveitar o poder da IA ​​para descubrir novos coñecementos sobre a rede de proteínas. Este avance ten implicacións significativas en varios campos, desde a investigación básica ata o desenvolvemento de fármacos e a enxeñería de proteínas.

O traballo do equipo de investigación foi apoiado por unha subvención do SIB, que destaca a importancia da integración da IA ​​nos recursos das ciencias da vida. Este estudo serve como testemuño do potencial transformador da aprendizaxe profunda e dos algoritmos intelixentes na investigación científica.

En conclusión, o Atlas do Universo de Proteínas abre posibilidades interesantes para que investigadores e educadores exploren o mundo oculto das proteínas. Coa súa inmensa colección de familias e pregamentos de proteínas, este recurso promete facilitar novos descubrimentos e avances no campo da ciencia das proteínas.

