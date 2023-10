O futuro da astronomía: a intelixencia artificial e o Bright Transient Survey Bot

By

A intelixencia artificial (IA) foi un tema de debate, con discusións que van desde o seu potencial para salvar o mundo ata o seu potencial para lograr o seu fin. Na serie de ciencia ficción Mrs. Davis, unha poderosa IA chamada Mrs Davis convértese nunha parte integral da sociedade humana. Non obstante, non todos depositan unha confianza cega nesta tecnoloxía, xa que Simone, unha monxa escéptica, chega a un trato coa señora Davis que implica atopar e destruír o Santo Grial.

No mundo real, a IA púxose a traballar en varios campos, incluída a astronomía. Recentemente, un equipo internacional de astrónomos dirixido por investigadores da Northwestern University presentou unha nova ferramenta de astronomía de IA chamada Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Esta ferramenta pretende automatizar o laborioso proceso de identificación de supernovas candidatas.

O BTSbot, en colaboración con telescopios robóticos, identificou, confirmou e clasificou con éxito unha supernova non descuberta sen ningunha intervención humana. Este avance supón a primeira vez que unha serie de robots e algoritmos de intelixencia artificial traballan xuntos para facer tal descubrimento. Ao eliminar aos humanos do proceso, os astrónomos teñen máis tempo para analizar as observacións e desenvolver novas hipóteses.

O proceso de descubrimento de supernovas normalmente implica examinar manualmente varias imaxes da mesma parte do ceo tomadas en diferentes momentos. Este proceso lento é necesario para identificar fontes de luz que aparecen recentemente, que poderían ser supernovas. Unha vez que se identifica un candidato, os astrónomos deben reunir datos espectrais para determinar a súa natureza. Ferramentas automatizadas como BTSbot simplifican este proceso, permitindo aos astrónomos centrarse no traballo máis emocionante de interpretar os datos.

Para adestrar a BTSbot, o equipo utilizou 1.4 millóns de imaxes de arquivo, incluídas as de supernovas confirmadas e outras fontes de luz temporais. Ao comparar varias imaxes do ceo, o sistema de IA identifica as supernovas candidatas e coordena cun telescopio robótico para obter datos espectrais. A continuación, os datos envíanse para a súa análise e os resultados completos compártense en liña.

Mentres os científicos continúan explorando os límites e as aplicacións da IA, ferramentas como BTSbot melloran a eficiencia da investigación astronómica. Ao automatizar certas tarefas, a IA libera un tempo valioso para que os astrónomos afonden nas súas observacións e desvelen os misterios do universo. Mentres a IA siga centrada en explorar o cosmos, o seu potencial para beneficiar á humanidade é inmenso.

Fontes:

– Mrs. Davis (transmisión en Peacock)

– Equipo de Investigación da Universidade do Noroeste