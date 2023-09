Arianespace lanzará un pequeno satélite xeoestacionario para Intelsat en Ariane 6

By

Arianespace asinou un contrato con Intelsat para lanzar o satélite IS-45 no primeiro semestre de 2026. O satélite lanzarase no Ariane 6, concretamente na variante Ariane 64. O satélite IS-45, cun peso dunha tonelada, levará unha carga útil de 12 transpondedores de banda Ku. Está baseado na plataforma HummingSat desenvolvida por Swissto12 co apoio da Axencia Espacial Europea.

Este contrato cúmprense case 40 anos desde que Arianespace realizou o seu primeiro lanzamento para Intelsat, colocando o satélite Intelsat 507 en órbita xeoestacionaria en outubro de 1983. Non obstante, o mercado dos satélites xeoestacionarios cambiou significativamente desde entón. Unha vez o núcleo do mercado de lanzamentos comerciais, a demanda destes satélites diminuíu nos últimos anos debido ao aumento das constelacións de banda ancha na órbita terrestre baixa.

Stéphane Israël, CEO de Arianespace, destaca este cambio na demanda, afirmando que agora hai menos satélites xeoestacionarios que se encargan e que non son tan pesados ​​como antes. A pesar deste descenso, as empresas de lanzamento aínda consideran que o mercado da órbita xeoestacionaria comercial (GEO) é importante. Tory Bruno, CEO de United Launch Alliance, cre que este mercado permanecerá estable ao redor de 10 lanzamentos ao ano. Tom Ochinero, vicepresidente de vendas comerciais de SpaceX, tamén fai fincapé na importancia do mercado de GEO e descarta a narrativa de que os lanzamentos de GEO van desaparecer.

Non obstante, os executivos recoñecen que o principal motor da demanda de lanzamento agora son as constelacións de banda ancha. O deseño destas constelacións require un ritmo constante de lanzamentos, mesmo despois de que se complete o sistema, xa que os satélites antigos son substituídos. Israel sinala que, aínda que GEO aínda está presente, as constelacións son agora o motor máis forte para o crecemento.

