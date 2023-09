O estudo do volcán Argyle identifica unha pista para atopar novos depósitos de diamantes

Investigadores da Universidade de Curtin fixeron un descubrimento significativo no estudo das rochas ricas en diamantes do volcán Argyle en Australia Occidental. Identificaron o terceiro ingrediente que falta necesario para a formación de valiosos diamantes rosas. Este achado podería ter un profundo impacto na busca global de novos depósitos de diamantes.

O estudo, publicado en Nature Communications, revela que ademais do carbono nas profundidades da Terra e das forzas derivadas do choque das placas tectónicas, a presenza de diamantes rosas na superficie terrestre require continentes que foron "estirados" durante a ruptura continental centos de millóns de fai anos. Este estiramento creou fendas na codia terrestre polas que podería subir o magma portador de diamantes.

O investigador principal, o doutor Hugo Olierook, explica que Argyle estímase que ten 1.3 millóns de anos, o que o fai 100 millóns de anos máis do que se cría anteriormente. A súa formación está ligada á ruptura dun antigo supercontinente. A rexión onde se atopa o depósito de diamantes Argyle foi o resultado dunha colisión entre a rexión de Kimberley e o norte de Australia, creando unha cicatriz na terra que nunca curará completamente.

O doutor Olierook subliña que a combinación de carbono profundo, colisión continental e estiramento da terra é fundamental para atopar diamantes rosas. El cre que ao identificar estes tres ingredientes, faise posible descubrir novos depósitos de diamantes, semellantes á famosa mina Argyle, que antes foi a maior fonte mundial de diamantes naturais.

Non obstante, o doutor Olierook recoñece que a busca de novos depósitos de diamantes rosas suporá retos. A maioría dos depósitos de diamantes atopáronse no medio dos continentes antigos porque os volcáns expostos son máis fáciles de localizar. O volcán Argyle, situado na intersección de dous continentes antigos, produciu máis do 90 por cento dos diamantes rosas do mundo.

O coautor e xeólogo principal Murray Rayner de Rio Tinto subliña a importancia da idade e localización do volcán Argyle para comprender a formación destas xoias raras e prezadas. O estudo foi realizado por investigadores afiliados ao John de Laeter Center da Universidade de Curtin, o Timescales of Mineral Systems Group e o Earth Dynamics Research Group.

En conclusión, o descubrimento da terceira pista necesaria para identificar novos depósitos de diamantes abre novas posibilidades para a exploración de diamantes. Os investigadores agora teñen unha mellor comprensión das condicións necesarias para a formación de diamantes rosas e seguirán buscando potenciais volcáns que conteñan diamantes en Australia e noutras rexións.

Fonte: Universidade de Curtin, Nature Communications.